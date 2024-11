Seleção feminina tem numeração definida para jogos contra Austrália

A comissão técnica da Seleção Brasileira feminina definiu, nesta terça-feira, a numeração das atletas para os dois amistosos contra a Austrália. A delegação já está completa com as 23 jogadoras convocadas pelo técnico Arthur Elias.

Primeiro dia de treinamentos concluído! Seguimos na preparação diretamente da Austrália... Bola no pé e foco total! Confira como foi! ?? ? Fabio Souza / CBF pic.twitter.com/C8EI3hpirg ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 25, 2024

A meia Duda Sampaio, do Corinthians, ficou com a camisa 10. Enquanto a 9 segue com Adriana, do Orlando Pride. O número 7 foi assumido por Aline Gomes, do North Carolina Courage.

O primeiro confronto será nesta quinta-feira, às 7h10 (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. O segundo jogo está marcado para domingo (1º), às 5h45 (horário de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast.

Os amistosos encerram o calendário da Seleção Brasileira feminina em 2024 e fazem parte do planejamento para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil.

Confira a numeração das jogadoras:

Goleiras

Cláudia - 22

Lorena - 1

Natascha - 12

Zagueiras

Isa Haas - 23

Kaká - 14

Lauren - 4

Vitória Calhau - 3

Laterais

Bruninha - 2

Fê Palermo - 13

Yasmim - 6

Meio-campistas

Angelina - 8

Camilinha - 16

Duda Sampaio - 10

Laís Estevam - 5

Atacantes