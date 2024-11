Ríos se aproxima de marca centenária no Palmeiras e valoriza: 'Ano muito importante'

A noite desta terça-feira (26) pode ser ainda mais especial para o meio-campista Richard Ríos, que está perto de chegar a 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O Alviverde entra em campo para enfrentar o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano destacou a felicidade de ter a chance de chegar a essa marca no clube que defende desde 2023. Além disso, Ríos agradeceu aos companheiros e exaltou o coletivo.

"O sentimento é de felicidade. Venho realizando muitos sonhos aqui no clube e na seleção do meu país. Esse ano foi muito importante para mim. Tive momentos de altos e baixos, como todo mundo passa na vida. Eu sou um simples jovem que está correndo atrás dos seus sonhos, que está errando, mas sempre tentando acertar e fazer as coisas da melhor forma", disse.

"A marca de 100 jogos é muito importante para mim, para minha família, em um clube tão importante como o Palmeiras, que se tornou um clube que eu aprendi a amar muito, que me deu e está me dando muita coisa. É gratificante. Tenho muito a agradecer ao clube, aos funcionários e aos meus companheiros que estão dia a dia comigo e me ajudando. Eles fazem parte disso também, é um trabalho coletivo. Estou muito feliz por atingir essa marca", continuou.

Richard Ríos foi contratado pelo Palmeiras em 2023 depois de campanha de destaque pelo Guarani no Campeonato Paulista. Ao todo, Ríos disputou 99 jogos, sendo 60 como titular, e marcou seis gols. Neste ano, ele foi utilizado em 46 partidas e balançou a rede em três oportunidades.

O Palmeiras duela com o Botafogo, no Allianz Parque, defendendo a liderança do Brasileirão. O Alviverde tem 70 pontos, mesma pontuação do Glorioso, mas está na frente pois tem uma vitória a mais (21 a 20).