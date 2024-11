Grêmio pode ter a volta de trio ao time titular em jogo contra o Cruzeiro

O Grêmio deve ter mudanças depois do empate diante do Juventude pelo Brasileirão 2024. Para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, três jogadores importantes podem voltar à equipe titular: Villasanti, Aravena e Soteldo.

Os trio estava no banco de reservas no confronto diante do Juventude por questões físicas - foram utilizados por suas seleções na Data Fifa e não receberam o tempo necessário de recuperação. Aravena e Soteldo chegaram a ser utilizados por Renato Gaúcho no andamento da partida na Arena.

O Grêmio necessita de uma vitória diante do Cruzeiro para afastar o perigo de rebaixamento na competição nacional. Depois dos jogos do final de semana, o Tricolor gaúcho caiu para a 14ª colocação.

A situação pode ficar pior com o resultado do confronto desta terça-feira entre Fluminense e Criciúma, no Maracanã. Se houver o time carioca vencer, o Grêmio perderá mais uma posição no Brasileirão.