Fortaleza x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), em partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão coladas na tabela e perderam uma posição com a vitória do Internacional. Por isso, tentam o bom resultado para seguirem firmes nas primeiras posições e, quem sabe, ainda sonhar com o título. O Fortaleza está em quarto, com 64 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 62. Palmeiras e Botafogo têm 70 cada e se enfrentam.

O Fla tem desfalques certos e retornos. Evertton Araújo e Fabrício Bruno cumprem suspensão e ficam fora. Gabigol, afastado nos últimos jogos, volta a ser relacionado. Carlinhos e De la Cruz estão liberados do departamento médico. David Luiz, Plata, Léo Ortiz, Varela e Gerson são outras novidades.

Fortaleza x Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 26 de novembro de 2024, às 20h

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere

Provável escalação

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; José Welison, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Flamengo: Rossi, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz (De la Cruz), Gerson e Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.