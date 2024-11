Por que o Santos 'correu' para acertar renovação de joia da base

O Santos se adiantou e acertou a renovação contratual do lateral esquerdo Souza. O novo vínculo é válido até 2028 e diminui as chances do clube perder uma joia por um preço baixo.

O antigo acordo vencia no dia 31 de maio de 2025. Ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 31 de novembro deste ano e sair da Vila Belmiro de graça.

Souza, aliás, já chamou atenção na Europa. O defensor entrou na mira de alguns clubes estrangeiros, como Barcelona e Chelsea. Ele foi chamado de "novo Marcelo" por um jornal espanhol.

O jogador de 18 anos é uma das grandes promessas do Alvinegro Praiano. Ele subiu para o time profissional em janeiro, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo em seu primeiro embate, contudo, acabou sofrendo uma lesão.

Assim, Souza subiu de vez em julho. O lateral, porém, não recebeu muitas chances com o técnico Fábio Carille, que tinha Escobar como titular absoluto.

O Menino da Vila foi utilizado nove vezes, sendo uma no Campeonato Paulista e oito na Série B. Ele foi titular em três ocasiões e deu duas assistências.

De volta à Série A, o Santos terá mais vitrine em 2025 e é possível que Souza ganhe mais minutos e isso pode atrair ainda mais olhares de fora. Assim, para evitar o risco de perdê-lo de graça, o Santos se antecipou e correu para entrar em acordo com o jogador.