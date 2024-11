Entenda por que comissão de Ramón Díaz tem usado poucos garotos da base no Corinthians

Desde a chegada ao Corinthians, a comissão técnica de Ramón Díaz conseguiu resultados expressivos e safou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar da sequência positiva, a torcida do Timão quer entender por que o argentino tem utilizado poucos garotos da base nas partidas.

Ramón Díaz chegou a dar sequência para Breno Bidon no meio-campo do time, mas não promoveu nenhum jogador da base à equipe profissional. Ele chegou a relacionar jovens, como Luiz Fernando e Gui Negão, mas não os usou nos jogos.

Havia expectativa que algum Filho do Terrão ganhasse uma oportunidade no último jogo do Timão, diante do Vasco, na Neo Química Arena, principalmente quando a equipe vencia por 3 a 0. Entretanto, Ramón Díaz deu chance a dois atletas pouco utilizados, como Pedro Raul e Pedro Henrique.

Em coletiva de imprensa, o auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz, explicou. Ele valorizou o elenco e disse que não poderia colocar os garotos em uma situação difícil, de briga contra a queda.

"Temos um elenco que trabalha e está trabalhando muito. Eles também merecem a oportunidade por que são grandes profissionais. Nesse caso, Coronado tem mais participações que Pedro Henrique e Pedro Raul, mas são caras que quando as coisas estão ruins eles estão lá, trabalham. Muitas vezes ficam fora do tático e eles seguem apoiando. Então, acho que tem que valorizar isso, porque como grupo eles foram muito importantes nos momentos difíceis, mesmo sem jogar. Isso é um prêmio a eles que estão trabalhando", justificou.

"A base é importante para nós, claramente, mas temos que valorizar um grupo que está trabalhando faz quatro meses e mesmo não sendo utilizados estão sempre apoiando. Tenho que parabenizar a eles, porque o trabalho em algum momento paga. Hoje tiveram a oportunidade, foram bem e espero que podem seguir tendo mais possibilidades. Tem a base também, mas tem que ser por mérito. Trabalhamos muito pouco com eles [jovens], chegamos faz quatro meses, na zona de rebaixamento, colocar os meninos era uma situação difícil. Mas a base é sempre importante. Mas, pouco a pouco", acrescentou.

O Corinthians vive grande fase e vem de seis vitórias consecutivas na Série A, feito que não se repetia desde o ano em que o clube foi campeão nacional pela última vez, em 2017.

Com a sequência positiva, o time do Parque São Jorge escapou da zona de rebaixamento e passou a sonhar com vaga na Pré-Libertadores de 2025.

No momento, a equipe está na nono lugar da tabela, com 47 pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, sétimo colocado. O Brasileirão atualmente prevê G7, mas pode virar G8 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores neste ano.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para sábado. O time encara o Criciúma no Heriberto Hulse, às 19h30 (de Brasília), pela 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão.