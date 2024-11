Augusto Melo diz que ideia é manter Ramón Díaz no Corinthians em 2025

Ramón Díaz ganhou moral no Corinthians depois das últimas vitórias no Brasileirão 2024. O discurso do presidente Augusto Melo agora aponta a manutenção do treinador para o ano que vem.

"O Ramón é um grande profissional, nós o contratamos para isso, está dando certo. Tanto ele como o Emiliano (Díaz, seu filho e auxiliar) e toda a comissão técnica são trabalhadores. Acompanho sempre o treino, é aquela coisa de compete, compete, compete. Treina com a garotada de base para isso, a garotada vem com a vontade toda. Está fazendo um excelente trabalho. Tem contrato até 2025 e espero que cumpra", disse o dirigente ao Arena SBT

O Corinthians tem uma sequência de seis vitórias no Brasileirão 2024 e espantou de vez o fantasma do rebaixamento. Agora, carrega até o sonho de uma vaga na Libertadores.

Augusto Melo considera que a paciência com o trabalho de Ramón Díaz foi fundamental para a evolução do Corinthians. O dirigente se empolgou com o futebol apresentado na recente vitória contra o Vasco, na Neo Química Arena.

"Tanto jogador como a comissão técnica levam um tempo para se adaptar ao Corinthians. Eles estão passando o tempo de adaptação, acertando. O time está demonstrando um bom futebol nos últimos 7, 8 jogos. Esse último nos encheu os olhos", definiu o presidente corintiano.