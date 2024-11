Zubeldía chega a 19 cartões amarelos no Brasileiro; técnico foi suspenso 5 vezes

Luis Zubeldía foi advertido mais uma vez no último sábado, durante o empate em 2 a 2 entre São Paulo e Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador chegou a 19 cartões amarelos na competição por pontos corridos.

Por causa desse acúmulo de cartões amarelos ao longo do Brasileirão, Zubeldía já teve de cumprir suspensão automática em seis oportunidades, cinco delas pelo torneio por pontos corrridos. O comandante tricolor não esteve à beira do campo contra o Bahia, Red Bull Bragantino, duas vezes, Botafogo, e Palmeiras.

Zubeldía também foi expulso duas vezes nesta temporada. O treinador argentino recebeu cartão vermelho contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, por reclamação, e contra o Goiás, pela Copa do Brasil, por invadir o campo e chutar o microfone.

Com 40 jogos à frente do São Paulo, Zubeldía recebe, em média, um cartão amarelo a cada pouco mais de dois jogos (2,1). Mas, isso não é novidade na carreira do treinador argentino. No Equador, país no qual despontou para o mercado sul-americano, ele se acostumou a colecionar cartões estando à frente da LDU e Barcelona de Guayaquil.

Restando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o foco de Luis Zubeldía está em tentar levar o São Paulo diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, o Tricolor garantiu vaga para a fase preliminar do torneio sul-americano, e o treinador, bastante temperamental, precisará conter os ânimos nesses últimos jogos para que a equipe não fique sem seu comandante à beira do campo num momento decisivo da temporada.