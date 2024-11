Ano acabado? São Paulo joga por R$ 7 milhões e pode ser pivô em título e Z4

O empate diante do Atlético-MG carimbou a vaga do São Paulo na Libertadores de 2025 — pelo menos, na fase preliminar do torneio. Os últimos três jogos do Tricolor na temporada, no entanto, servirão para muita coisa.

O que está em jogo?

R$ 7,2 milhões. Esta é a diferença entre o prêmio dado ao 3° e ao 6° colocado do Brasileirão (R$ 43,3 milhões e R$ 36,1 milhões, respectivamente). O Inter encerrou o final de semana no top 3, e Flamengo e Fortaleza surgem na sequência. Os paulistas já estão garantidos no G6, mas podem ultrapassar os três concorrentes até a última rodada.

Vaga direta na Libertadores. Os planos do São Paulo para 2025 serão antecipados se o Botafogo faturar o torneio continental, neste sábado (30), em decisão contra o Atlético-MG. Neste caso, o Tricolor assegura virtualmente uma vaga na fase de grupos. Se os mineiros ganharem, no entanto, a missão de entrar no G4 fica bastante complicada — a depender do que o Fortaleza, atual 4° colocado, fará contra o já classificado Flamengo na terça (26).Título. A última rodada do Brasileirão terá, entre os 10 jogos programados, um Botafogo x São Paulo. O duelo pode definir o título, já que os cariocas brigam ponto a ponto com o Palmeiras pelo troféu nacional.

Rebaixamento. Os dois próximos compromissos dos paulistas também serão decisivos para seus adversários: tanto Grêmio quanto Juventude estão ameaçados de rebaixamento e vão encarar o time de Luis Zubeldía com sinal de alerta ligado.

Como está a tabela?

1 - Palmeiras: 70 pontos (35 jogos e 21 vitórias)

2 - Botafogo: 70 pontos (35 jogos e 20 vitórias)

3 - Inter: 65 pontos (35 jogos e 18 vitórias)

4 - Fortaleza: 64 pontos (34 jogos e 18 vitórias)

5 - Flamengo: 62 pontos (34 jogos e 18 vitórias)

6 - São Paulo: 59 pontos (35 jogos e 17 vitórias)