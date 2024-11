Rodada da NBA: Jimmy Butler comanda vitória do Heat sobre o Mavs na prorrogação

Seis jogos agitaram a rodada da NBA neste domingo. O destaque fica por conta de Jimmy Butler, que comandou a vitória do Miami Heat sobre o Dallas Mavericks, na prorrogação, pelo placar de 123 a 118, no Kaseya Center, em Miami.

Butler terminou o jogo com 33 pontos anotados, nove rebotes e seis assistências. Foi dele o arremesso que mandou a partida para a prorrogação, restando apenas 4.3 segundos no relógio. Além do camisa 22, Tyler Herro e Bam Adebayo também tiveram boas atuações, ambos com duplos-duplos.

O armador marcou 18 pontos, pegou dez rebotes e distribuiu cinco assistências. Enquanto o pivô encerrou a partida com 19 pontos, 11 rebotes e cinco assistências.

Pelo lado do Dallas Mavericks, que não contou com Luka Doncic por conta de uma lesão no pulso, Kyrie Irving foi o cestinha, com 27 pontos anotados, quatro rebotes e seis assistências. PJ Washington, 21 pontos e dez rebotes, e Dereck Lively II, 14 pontos e 13 rebotes, também se destacaram.

Essa foi a segunda vitória seguida do Miami Heat, que ocupa a 5ª posição na Conferência Leste, com sete vitórias e sete derrotas. Por outro lado, o Dallas Mavericks conheceu sua oitava derrota na temporada e segue na 9ª colocação da Conferência Oeste, com nove vitórias.

O Heat volta à quadra nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Milwaukee Bucks, no Kaseya Center. O Mavs visita o Atlanta Hawks nesta segunda-feira, às 21h30, na State Farm Arena, em Atlanta.

When Jimmy does the finger wag, it's over. FIRE US UP, 22 ?? pic.twitter.com/SQq6niSs2O ? Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 25, 2024

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Ainda neste domingo, o Boston Celtics derrotou o Minnesota Timberwolves, por 107 a 105, no TD Garden, em Boston. A dupla Jaylen Brown, 29 pontos, e Jayson Tatum, 26, foi o grande destaque da partida.

Pelo lado dos Wolves, Anthony Edwards anotou 28 pontos, enquanto Rudy Gobert terminou com dez pontos e pegou 20 rebotes.

Essa foi a 14ª vitória dos Celtics, que ocupam a 2ª posição na Conferência Leste, com apenas três derrotas. Já o Timberwolves segue na 11ª colocação na Conferência Oeste, com oito vitórias e oito derrotas.

O Boston Celtics volta à quadra nesta segunda-feira, às 21h30, quando recebe o Los Angeles Clippers no TD Garden. O Minnesota Timberwolves encara o Houston Rockets nesta terça-feira, às 22 horas, no Target Center, em Minneapolis.

Confira outros resultados da NBA neste domingo

Indiana Pacers 115 x 103 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 99 x 125 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 122 x 108 Toronto Raptors

Sacramento Kings 103 x 108 Brooklyn Nets