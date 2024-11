Palmeiras volta ao Allianz após dois jogos para "final" contra o Botafogo; veja programação

O Palmeiras tem três finais pela frente em busca do tricampeonato brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira reencontra seu torcedor no Allianz Parque depois de dois jogos em confronto direto pela ponta da tabela contra o Botafogo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Verdão venceu o Atlético-GO, por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, no Estádio Antônio Accioly. A equipe palmeirense ainda contou com o tropeço do Botafogo, que ficou apenas no empate com o Vitória, no Nilton Santos, para assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez na temporada.

Ambos os times estão com 70 pontos. O Palmeiras, porém, fica em vantagem pois tem uma vitória a mais que o time carioca (21 a 20). Com isso, o Verdão chega para o confronto direto, em casa, jogando também pelo empate. Se vencer, o Alviverde abre três de vantagem na ponta, e se empatar, fica com um de diferença.

Depois da vitória em Goiânia, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã deste domingo e deu início à preparação para o próximo compromisso. O técnico Abel Ferreira faz os ajustes finais na equipe na segunda-feira, e por fim, enfrenta o Botafogo, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Na sequência do jogo contra o time carioca, o Verdão ganhará um respiro antes dos dois últimos jogos do ano, contra Cruzeiro e Fluminense. Como disputará a 35ª rodada na terça, não terá compromissos no fim de semana e só volta a campo para duelar com o time mineiro, em Belo Horizonte, no dia 3 ou 4 de dezembro, com detalhes a serem definidos pela CBF.