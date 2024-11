Paiva encerra passagem pelo Vasco com desempenho ofensivo abaixo do esperado

O Vasco anunciou neste domingo a demissão do técnico Rafael Paiva, após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a quatro derrotas seguidas, além de apresentar um desempenho ofensivo preocupante.

O ataque foi um dos pontos de destaque negativo. O clube carioca foi o terceiro time da Série A com menor número de finalizações (330) e de grandes chances criadas (39) no período sob o comando de Paiva, segundo dados do Sofascore.

? O Vasco foi o 3º time da Série A que menos finalizou (330) e criou grandes chances de gol (39) enquanto Rafael Paiva esteve no comando! ?? ? 31 jogos

? 12V-8E-11D

? 47.3% apv.

? 37 gols

? 39 gols sofridos

? 330 finalizações

? 458 finalizações sofridas

? 39 grandes... pic.twitter.com/TWCd5voSyj ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 24, 2024

Além disso, também não conseguiu se defender muito bem, sofrendo 458 finalizações e cedendo 64 grandes oportunidades aos adversários.

Durante sua passagem pelo Vasco, Rafael esteve à frente do time em 31 partidas, conquistando 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 47,3%. Sob seu comando, o Vasco marcou 37 gols e sofreu 39.

No período, a equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil, em que foi eliminada pelo Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino figura 11ª posição, com 43 pontos. Agora, soma quatro derrotas consecutivas: Corinthians, Botafogo, Fortaleza e Internacional.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético-GO, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão.