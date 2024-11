Dupla do Corinthians reforça apoio a Augusto, mas diz: "Não queremos nos envolver com política"

Rodrigo Garro e Gustavo Henrique, autores dos gols do Corinthians na vitória contra o Vasco, no último domingo, reforçaram apoio ao presidente Augusto Melo no processo de votação de impeachment pelo Conselho Deliberativo. No entanto, a dupla destacou que não tem interesse em se envolver com a política do clube e o que acontece do Parque São Jorge para dentro.

Ambos deixaram claro que o apoio do elenco a Augusto é por conta de sua gestão de vestiário, cumprindo com o que promete e pagando os salários em dia, por exemplo.

"O que se passa da porta para dentro no clube é difícil falar. Não vou me meter em política, a pessoa que está no cargo do Corinthians sempre cumpriu com sua palavra, sempre fez o melhor pelo vestiário e por isso nos posicionamos, como respeito a ele. O resto não conheço e não quero me meter na política", disse Rodrigo Garro, uma das lideranças do elenco, em contato com a imprensa.

"Acredito que não temos que nos envolver muito com coisa política, apoiamos o presidente porque hoje ele é nosso presidente, tem cumprido com tudo que prometeu esse ano, com salários e tem melhorado nossa estrutura, mantém um ambiente bom. É nosso presidente, quem a gente apoia. Fizemos isso por esse motivo, mas coisa política não temos que nos envolver muito. É importante estar por dentro, mas infelizmente não conseguimos mudar essas coisas", comentou Gustavo Henrique após a vitória do Corinthians sobre o Vasco.

O presidente Augusto Melo, também no último domingo, disse que se emocionou e que não esperava a manifestação de apoio público de praticamente todo o elenco à gestão.

"Estava na minha casa, depois de uma semana complicada... Quando vi, liguei para minha assessora, ela disse que não sabia que estava programado. Cheguei no CT,me pegaram de surpresa, eles se reuniram depois do treino e falaram que se colocariam a nosso favor. Falei agora na roda pós-jogo, foi uma grande surpresa, elogiei eles, eles já entraram para a história, foi uma segunda democracia, e o Corinthians precisa disso. Até me emocionei. Somos uma família, todos estão felizes aqui. Tudo em dia, com profissionalismo. Foi uma surpresa maravilhosa. Espero que esses órgãos também entendam o que é o Corinthians", disse Augusto na zona mista.

Na noite do último sábado, quase a totalidade do elenco corintiano publicou uma nota oficial defendendo o presidente nas redes sociais.

"Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua Fiel Torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o Time do Povo no caminho das conquistas", escreveram os jogadores, apoiados pela comissão técnica.

A reunião no Conselho Deliberativo para votar o impeachment de Augusto será na próxima quinta-feira, com início previsto às 18 horas (de Brasília), no Parque São Jorge. Caso a maioria dos conselheiros concorde com a destituição, o presidente será afastado pelo menos até a votação na Assembleia Geral dos sócios, prevista para ocorrer apenas em 2025.