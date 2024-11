De olho no Grêmio, São Paulo aproveita semana livre para recuperar titulares

O São Paulo aproveitará a semana livre, sem jogos, para recuperar alguns de seus titulares já visando o confronto do próximo domingo, contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, quando iniciará sua preparação para o antepenúltimo compromisso da temporada.

Calleri e Welington, dois titulares absolutos do São Paulo na temporada, vêm desfalcando a equipe nos últimos jogos por problemas físicos não tão graves. Por isso, há esperança de que eles possam ficar à disposição novamente no fim de semana.

Calleri é o principal desfalque do São Paulo. O jogador está em processo de transição após sentir dores na coxa esquerda que o tiraram dos últimos dois compromissos da temporada, contra Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Como ainda há uma semana inteira pela frente até o duelo com o Grêmio, há possibilidade de o argentino ser relacionado para a viagem a Porto Alegre.

Welington, por sua vez, vem tratando um edema na coxa esquerda e também já está em processo de transição. O lateral esquerdo não entra em campo há cinco jogos e tem sido substituído pelo zagueiro Sabino, improvisado, e, mais recentemente, pelo lateral direito Rafinha.

Vale lembrar que Welington irá se transferir ao fim da temporada para o Southampton, da Inglaterra. Por isso, embora ele possa reunir condições de jogo nessas últimas três rodadas do Brasileirão, o técnico Luis Zubeldía já deve começar a pensar em possíveis substitutos do camisa 6.

Arboleda, que já figurou no banco de reservas contra o Atlético-MG, é outra novidade que pode pintar no time do São Paulo contra o Grêmio. O zagueiro desfalcou o Tricolor por duas partidas devido a um trauma na perna direita, mas já treina normalmente com o restante do elenco e briga por uma vaga no time titular com Sabino e Ruan Tressoldi.