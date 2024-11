São Paulo: Comissão técnica quer novo camisa 9 mesmo com Calleri e André Silva

A comissão técnica do São Paulo espera contar com mais um centroavante no elenco para a próxima temporada. Apesar de ter Calleri, considerado titular, e André Silva travando uma disputa acirrada por uma vaga no time, Luis Zubeldía não gostou de perder Juan na última janela de transferências.

Com Calleri se recuperando de dores na coxa direita, André Silva tem ganhado uma sequência como titular do São Paulo e correspondido. Nos últimos três jogos, o atacante marcou dois gols, mostrando que pode ser bastante útil à equipe na ausência do argentino. No último sábado (23), contra o Atlético-MG, foi dele o gol que deu a classificação à Libertadores ao Tricolor.

"Em relação a André e Calleri, estou muito contente com os dois, eles têm trabalhado muito. Sempre que precisei do André, ele correspondeu. Sei que não é fácil ser reserva de um cara tão importante para a equipe como o Calleri, mas já falei algumas vezes com o André, parabenizei sua postura, ele sempre está treinando firme, com sorriso no rosto e por isso foi premiado", comentou Zubeldía.

A satisfação do treinador são-paulino com seus atacantes, entretanto, não apaga o seu interesse em ter mais um homem-gol como opção, até porque o calendário de 2025 promete ser ainda mais cheio e, portanto, será preciso rodar o elenco.

"Nós jogamos apenas com um centroavante reserva e precisamos rever isso, pois tínhamos o Juan no primeiro semestre para supri-los também, e agora não temos e é difícil isso em um campeonato como o Brasileirão, que tem muitas datas. O São Paulo ganhou seis Brasileiros, para você ver como é difícil ganhar", completou Zubeldía.

O São Paulo volta a entrar em campo somente no próximo domingo (1º), quando visita o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma semana livre, o Tricolor vive a expectativa de contar com o retorno de Calleri. Resta saber se Luis Zubeldía irá manter André Silva no time titular ou voltará a utilizar o camisa 9 argentino, que não vive um bom momento no clube.