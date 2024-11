Com contrato até o fim do ano, Laquintana pode encerrar passagem pelo Santos sem participações em gols

A passagem de Laquintana no Santos pode estar chegando ao fim. Com contrato até o fim do ano, o uruguaio foi emprestado ao Peixe pelo RB Bragantino, mas não conseguiu desencantar.

Ao todo, Laquintana disputou 11 jogos com a camisa do Peixe, com 337 minutos somados. Nestas oportunidades, o atacante uruguaio não conseguiu marcar um gol nem conceder uma assistência.

Ele foi contratado como mais uma opção no ataque do elenco santista. No entanto, disputou apenas dois jogos como titular e não conseguiu cavar seu espaço dentro do grupo.

O jogador teve, por hora, sua última oportunidade de vestir a camisa do Santos neste domingo, na derrota de 2 a 1 para o Sport, pela última rodada da Série B. Ele entrou no intervalo no lugar de Miguelito e chegou a ter uma boa chance para marcar, mas parou em intervenção do goleiro Caíque França.

A derrota para o Sport marcou o último jogo do Santos em 2024. Com isso, Laquintana pode se despedir do time praiano sem balançar as redes. Agora, cabe à diretoria do Peixe decidir o futuro do atacante uruguaio.