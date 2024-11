Palmeiras 'on fire', briga por G7 embolada e Z4: as chances do Brasileirão

O tropeço do Botafogo e a vitória do Palmeiras mudaram o favoritismo do título do Campeonato Brasileiro. O levantamento é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Briga por título

O time carioca só tem 33,1% de chances de faturar o torneio nacional. Antes do empate contra o Vitória, este número era de 53%.

O Palmeiras, por outro lado, superou o já rebaixado Atlético-GO e viu sua porcentagem saltar de 41,1% para 64,2%. O time de Abel Ferreira encara justamente o Botafogo em uma espécie de final já nesta terça (26).

Fortaleza e Flamengo, que ainda não jogaram na rodada, também acumulam chances — mesmo que mínimas. O time de Juan Pablo Vojvoda soma 2%, enquanto o rubro-negro ainda tem 0,1% de chance de ser campeão O Inter, que bateu o Bragantino, é outro postulante ao troféu, com 0,61%.

Palmeiras - 64,2% (era de 41,1%)

Botafogo - 33,1% (era de 53%)

Fortaleza - 2% (era de 5,4%)*

Inter - 0,61% (era de 0,2%)

Flamengo - 0,12% (era de 0,3%)*

* ainda não jogaram na rodada

Briga por Libertadores

A derrota do Cruzeiro na Sul-Americana acabou com o sonho de haver um G9 e embolou de vez a luta entre os times do meio da tabela que querem disputar a Libertadores.

O Corinthians é o grande destaque positivo, já que a equipe paulista venceu o Vasco com autoridade e encostou no Bahia e no próprio Cruzeiro.

Botafogo - 100%

Palmeiras - 100%

Fortaleza - 100%

Inter - 100%

Flamengo - 100%

São Paulo - 100%

Corinthians - 33,1% (era de 16,7%)

Cruzeiro - 32,6% (era de 29,3%)*

Bahia - 29% (era de 36,3%)

Vasco - 2,1% (era de 12,4%)

Atlético-MG - 1,6% (era de 2,8%)

Grêmio - 1% (era de 0,78%)*

Vitória - 0,4% (era de 0,88%)

Athletico - 0,1% (era de 0,62%)

* ainda não jogaram na rodada

Briga contra rebaixamento

O Bragantino é, por enquanto, o grande perdedor da rodada. O time paulista foi goleado pelo Inter e verá Fluminense ou Criciúma (ou até os dois, em caso de empate) pontuarem — os dois são os primeiros fora do Z4.

O Corinthians, por outro lado, zerou qualquer mínimo risco de queda ao atropelar o Vasco em Itaquera.

Atlético-GO: 100%

Cuiabá: 99,99% (era de 99,8%)

Bragantino: 61,8% (era de 52,1%)

Criciúma: 57,6% (era de 61%)*

Juventude: 44% (era de 42%)

Fluminense: 23,9% (era de 24,5%)*

Athletico: 7% (era de 10,4%)

Grêmio: 4,7% (era de 6,4%)

Vitória: 0,93% (era de 3,3%)

* ainda não jogaram na rodada