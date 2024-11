Zubeldía já fala em 2025 e planeja mais tempo para jovem do São Paulo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, falou sobre o empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Com a classificação garantida para a pré-Libertadores, o argentino projetou a próxima temporada da equipe.

O que aconteceu

Na entrevista coletiva, Zubeldía destacou os planos para 2025. O treinador também falou em promover jovens da base e dar mais oportunidades para William Gomes, que entrou no segundo tempo do jogo.

Fizemos um primeiro tempo bom e um segundo tempo não podíamos criar mais situações. Valorizo a equipe e com esse ponto entramos na pré-Libertadores. Eu quero que o São Paulo jogue muitas copas internacionais, e na Libertadores, pode ser o ano do São Paulo.

[William] Terá mais espaço em 2025 se ele seguir trabalhando. Já falei com ele. Promovo os jovens. Os laterais do Inter estrearam comigo, Marchesín do Grêmio também. Gosto de dar lugar aos jovens, mas o São Paulo é uma camisa muito pesada. No caso dele estou seguro que pode evoluir no próximo ano. Deu o primeiro passo e agora vem o mais difícil. Quando coloquei ele de centroavante, era para poupar o André. Fui trabalhando há cerca de um mês com o William nos treinos e amistosos e funcionou bem. É uma alternativa mas o mais importante é que ele está acumulando minutos para seguir crescendo. Zubeldía, em entrevista coletiva

O que mais Zubeldía falou

"Olho para o Internacional na tabela, as equipes que estão acima, e as equipes que estão abaixo. A próxima temporada vai ser muito difícil porque as equipes tem elencos cada vez melhores. É o meu primeiro Brasileirão e falo para meus jogadores que temos que estar no top 6. Hoje permitiu que a gente classificasse. Trabalhar muito para competir ao melhor em 2025 e ir em busca de alguma Copa."

"[André Silva e Calleri] trabalham muito e estou contente com os dois. O André, sempre que necessitei estava lá. Não é fácil ser reserva de um jogador tão importante para a equipe como o Jonathan. Falei com ele que ele tem bons resultados porque treina bem e está sempre positivo. Chama a atenção que quando escala um centroavante, criar só com esse centroavante dentro do plantel. Teremos que trabalhar isso para a próxima temporada."

"Eles deram 3 finalizações e marcaram duas vezes. A vantagem deles é que eles se fecham bem, se defendem com a bola, e em uma fração conectam os jogadores e são determinantes no gol. Isso aconteceu nos quatro jogos que tivemos contra eles. É a grande virtude."