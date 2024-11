Vitória tranquila não estava nos planos de Russell: 'Esperava algo'

Largando na pole position, George Russell venceu com sobras o GP de Las Vegas - com direito a dobradinha da Mercedes. O próprio piloto se surpreendeu com o desenvolvimento da corrida.

O que aconteceu

Russell disse que já esperava que algo acontecesse, como outras vezes em que ele largou na primeira posição. A vitória tranquila não estava nos planos.

Depois de segurar a posição nas primeiras voltas, Russell não demorou para abrir boa vantagem e apenas administrar a liderança. Enquanto isso, Lewis Hamilton, companheiro de Mercedes, largou em décimo e conseguiu o segundo lugar.

Esta foi a terceira vitória da carreira de George Russell, a segunda nesta temporada. Ele também venceu o GP da Áustria.