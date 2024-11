Rafael Paiva é demitido do Vasco após derrota e atropelo para o Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco. O treinador não resistiu à derrota sofrida para o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, e foi demitido.

Só para comunicar que o Paiva não permanece. [...] É uma decisão que tem que ser tomada. Ninguem fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato Pedrinho, presidente do Vasco

O que aconteceu

A saída foi comunicada por Pedrinho. O presidente do Cruz-Maltino fez um pronunciamento à imprensa ainda na Neo Química Arena, minutos depois do resultado negativo com um atropelo do Alvinegro.

O mandatário disse ter sido uma "decisão difícil de ser tomada". Pedrinho lembrou que Paiva assumiu o time "em situação complicada" e entrega em um cenário "confortável".

Só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Antes de mim ele já teve outra passagem, onde também pegou o time nunca situação difícil e entregou confortável. Comigo, ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguem fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato Pedrinho

O Vasco publicou uma breve nota nas redes sociais. "O Vasco da Gama informa que Rafael Paiva não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira".

O Vasco da Gama informa que Rafael Paiva não é mais o treinador da equipe profissional.



O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.



Uma coletiva de imprensa será concedida nesta segunda-feira. O horário será informado em breve.? pic.twitter.com/0AjwgfDiTZ -- Vasco da Gama (@VascodaGama) November 24, 2024

O técnico já vinha sendo alvo de críticas da torcida. O Cruz-Maltino atravessa má fase e perdeu quatro jogos consecutivos, para Botafogo, Fortaleza, Internacional e, agora, Corinthians. Foram 10 gols sofridos e apenas um marcado neste período.

Rafael Paiva assumiu o comando do time em junho, após a demissão do português Álvaro Pacheco. Inicialmente, de forma interina, mas, diante dos resultados positivos que aconteceram, Paiva permaneceu no cargo.

O treinador deixa o Cruz-Maltino após 31 partidas. Foram 12 vitórias, oito empates e 11 derrotas. A equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil — foi eliminada pelo Atlético-MG —, e tem 43 pontos no Brasileiro.