Vasco demite técnico Rafael Paiva após quarta derrota consecutiva no Brasileiro

O treinador Rafael Paiva não resistiu ao resultado negativo contra o Corinthians, por 3 a 1, e foi demitido do Vasco da Gama. O Cruzmaltino demitiu o técnico minutos depois da partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clube carioca amargou a quarta derrora consecutiva no torneio nacional.

Na coletiva pós-jogo, Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou o desligamento de Rafael Paiva. Nesta segunda-feira, o dirigente anunciará como será a reta final de 2024 do clube.

"Só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Antes de mim, ele já teve outra passagem, onde também pegou o time em uma situação difícil e entregou confortável. Comigo, ele pegou o time em uma situação complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada, mas, é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária, amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato (Brasileirão)", disse Pedrinho.

Sob o comando de Paiva, o Vasco completou 34 jogos, sendo 14 vitórias, dez empates e dez derrotas. No período, a equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino figura 12ª posição, com 43 pontos.

Porém, a má fase da equipe é clara. São quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro que afastaram o Vasco da Gama de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Além de perder para o Corinthians, o Cruzmaltino foi derrotado por Botafogo, Fortaleza e Internacional.

Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Vasco da Gama recebe o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário.