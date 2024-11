Torcida do Santos protagoniza confusão após derrota para o Sport

A torcida do Santos que acompanhou a derrota da equipe para o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro, protagonizou uma confusão após o apito final. Um torcedor, inclusive, chegou a ficar ferido.

Em imagens divulgadas pelo Premiere, um torcedor do Peixe apareceu com o rosto sangrando durante a confusão. Ele estava na parte de fora do gramado, perto da arquibancada em que a torcida do Santos estava.

A polícia precisou intervir para conter a torcida santista. O clube praiano ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

O Peixe perdeu para o Sport por 2 a 1 pela última rodada da Série B. A equipe entrou em campo apenas para cumprir tabela, pois já havia conquistado o acesso à elite e o título antecipadamente.

O Santos encerrou sua participação inédita na Segunda Divisão com 68 pontos. O Sport garantiu o retorno à elite e terminou a competição na terceira posição, com 66 unidades.