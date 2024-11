Stephanie Macieira brilha e vence GP Roberto Marinho nos 86 anos da Sociedade Hípica

Neste domingo, o GP Troféu Roberto Marinho, com obstáculos de 1,45m a 1,50m, marcou o 86º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. A prova contou com 45 conjuntos, dos quais 12 se classificaram para a segunda volta: oito com percursos sem faltas e quatro com uma falta. O título ficou com a amazona da casa, Stephanie Macieira, que montou Kan Kan du For, uma égua Brasileira de Hipismo de 13 anos. Com duas voltas sem faltas, ela registrou o melhor tempo, 45s39, garantindo a vitória.

O percurso, projetado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge, tinha R$ 150 mil em premiação.

Em 36 anos, ou seja de 1988 a 2024, foram seis as amazonas campeãs e a última vez foi em 2013 com a jovem amazona Giulia Scampini, então com 16 anos.

"Eu estou muito emocionada. Esse GP é muito especial para todos nós aqui no Rio, colocar o nome nesse Troféu Roberto", destacou Stephanie. "Na primeira volta eu já senti que a Kan Kan estava querendo saltar. Então na 2ª volta eu consegui executar tudo que planejei e senti que meu tempo poderia ser suficiente para ganhar", destacou a campeã, 36, em atividade na Sociedade Hípica Brasileira.

O vice-campeonato ficou com Felipe Juares de Lima, paranaense que representa São Paulo, montando Kallon BR Special Marathon. Ele completou as duas voltas sem faltas, com o tempo de 47s73. A terceira colocação foi conquistada por Pedro Henrique Tavora de Matos, também por São Paulo, que montou Giovana Método e terminou com o tempo de 48s71.

GP Troféu Roberto Marinho 2024



Campeã: Stephanie Macieira / Kan Kan - FEERJ - 0/0 - 0/45s39



Vice: Felipe Juares de Lima / Kallon BR Special Marathon - FPrH - 0/0 - 0/47s73



3º: Pedro Henrique Tavora de Matos / Giovana Método - FPH - 0/0 - 0/48s71



4º: Guilherme Foroni / Casella Blanca JMen - FPH - 0/4 - 4/46s22



5º: Nina Sampaio Sagesser / HS Carezzo S - FPH - 0/4 - 4/54s36



6º: Gabriel Kayan Soares Magalhães / Expecto du Vieux Chateau do Santo Antônio - FHMG - 0/4 - 4/55s61