Sport x Santos: veja onde assistir e horário do jogo da Série B

O Sport recebe o Santos neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão Série B, a última desta edição. O jogo será na Ilha do Retiro.

O confronto será transmitido pelo canal SporTV e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

Para o Sport, esta será a última chance de subir à Série A neste ano. A equipe está na quinta posição com 63 pontos, mesma quantidade que o Ceará, quarto colocado, e apenas um de diferença de Mirassol e Novorizontino, terceiro e segundo, respectivamente. Em sexto, na cola do Leão, aparece o Goiás, com 60 pontos.

O elenco comandado pelo português Pepa pode se classificar até empatando, mas precisaria torcer pela derrota do Vozão. O Ceará vai enfrentar o já rebaixado Guarani na casa da equipe paulista. Caso o Sport vença, espera que qualquer um dos três adversários acima perca ou apenas empate para que possa voltar à primeira divisão.

Já o Santos não briga por mais nenhum feito, já que foi campeão com antecedência da Série B. Com 68 pontos, o Peixe se tornou inalcançável por qualquer um dos adversários abaixo. Em caso de vitória sobre o Sport, alcançará 71 conquistados e concluirá sua primeira passagem pela segunda divisão com 21 vitórias, oito empates e nove derrotas.

Sport x Santos -- 38ª rodada do Brasileirão Série B

Data e hora: 24 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro - Recife, Pernambuco

Onde assistir: SporTV e Premiere