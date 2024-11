Sport vence o Santos com dois de Lucas Lima e garante volta à elite do Brasileiro

O Sport garantiu neste domingo o retorno à elite do futebol brasileiro. O Leão venceu o Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 38ª rodada da Série B.

Emprestado ao Sport pelo Santos, Lucas Lima foi o grande nome da partida. O meia abriu o placar no primeiro tempo em cobrança de pênalti e anotou o segundo gol do Leão na etapa final. Wendel Silva marcou o gol do Santos.

A vitória garantiu ao Sport o retorno à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano terminou a Segunda Divisão na terceira posição, com 66 pontos. Já campeão, o Santos enteou em campo para cumprir tabela. O Alvinegro Praiano encerra a inédita Série B na liderança, com 68 unidades.

Agora, o Santos volta a campo apenas em 2025 pelo Campeonato Paulista. O Peixe caiu no Grupo B, que também conta com Bragantino, Portuguesa e Guarani. O torneio está previsto para começar no dia 15 de janeiro. O Sport também joga apenas no próximo ano, pelo Campeonato Pernambucano.

O jogo

Como era de se esperar, o Sport começou melhor na partida, produzindo as primeiras chances de gol. A primeira chegada à área do Santos aconteceu logo no primeiro minuto, quando Domínguez saiu no cara do gol, mas foi interceptado por Brazão. O meia uruguaio voltou a levar perigo aos três, com finalização que passou perto da meta do Peixe.

O Santos não conseguiu jogar durante o primeiro terço da etapa inicial e viu o Sport dominar o jogo. Aos 12, Lucas Lima arriscou de fora da área, mas a bola subiu e se perdeu pela linha de fundo.

O time pernambucano quase abriu o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa do Santos não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou perto da pequena área para Domínguez, que bateu em cima de Brazão.

A melhor chance do Santos aconteceu aos 29 minutos. Após erro de Dalbert, Miguelito roubou a bola e passou para Wendel Silva. O atacante do Peixe bateu de primeira, mas a bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

Aos 42, Sandry derrubou Domínguez na entrada da área do Santos. Na cobrança, Lucas Lima bateu em cima de seu próprio companheiro, e a bola sobrou para Dalbert, que fuzilou de pé esquerdo para fora com perigo.

Logo depois, aos 46, o árbitro assinalou pênalti a favor do Sport. Como na jogada anterior, Sandry acertou e derrubou Domínguez dentro da área. Lucas Lima se encarregou da cobrança, bateu rasteiro no meio e marcou o primeiro gol dos donos da casa. Lei do ex na Ilha do Retiro.

2º tempo

O técnico Leandro Zago promoveu duas substituições no intervalo. Miguelito deu lugar a Laquintana, enquanto JP Chermont entrou na vaga de Hayner. Do lado do Sport, Pepa manteve o mesmo time do primeiro tempo.

O jogo ficou mais aberto no início da segunda etapa. Aos 7, Otero arriscou de muito longe, mas Caíque França defendeu com tranquilidade. Aos 9, foi a vez do Sport. Dalbert se antecipou a Laquintana, invadiu a área e bateu forte para boa defesa de Brazão.

O Sport seguiu no ataque tentando ampliar o placar. Aos 14, Fabinho aproveitou rebote na área e finalizou por cima do gol do Peixe. Quatro minuto depois, saiu o segundo gol. Lenny Lobato ganhou de Chermont na esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Lucas Lima. O meia bateu de primeira no cantinho de Brazão e ampliou o marcador para os donos da casa. Foi o terceiro tento do jogador na Série B.

O Leão chegou ao terceiro gol aos 23. Lucas Lima levantou na área para Chico, que tentou cabecear. Após bate e rebate, a bola bateu em Pituca e morreu no fundo das redes do Peixe. No entanto, após revisão, o árbitro Bruno Arleu de Araujo viu impedimento de Rafael Thyere no lance e anulou o tento.

O Santos conseguiu diminuir aos 30. Otero cobrou falta do meio campo e levantou a bola na área. Basso desviou de cabeça para Wendel Silva, que cabeceou no canto direito de Caíque França. O Peixe quase empatou a partida no lance seguinte. Laquintana recebeu lançamento, saiu na cara do gol, mas foi interceptado pelo goleiro do Sport.

Aos 37, o árbitro foi até a cabine do VAR para revisar um possível pênalti para o Sport. Julián Fernandez chutou e a bola bateu no braço de Rincón. Arleu deu a penalidade. Todavia, Barletta desperdiçou a cobrança e viu Brazão evitar o terceiro gol dos donos da casa.

FICHA TÉCNICA



SPORT X SANTOS

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) RJ



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AB) RJ



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) RS



Cartões amarelos: Fabrício Domínguez, Julián Fernandez, Chrystian Barletta e Felipinho (Sport) / Miguelito, Diego Pituca, Hayner e Wendel Silva (Santos)

GOLS: Lucas Lima, aos 49 minutos do primeiro tempo e aos 18 do segundo tempo (Sport) / Wendel Silva, aos 30 minutos do segundo tempo

SPORT: Caíque França; Igor Cariús (Palacios), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernandez, Fabrício Domínguez (Fabinho) e Titi Ortíz (Wellington Silva); Lucas Lima (Gustavo Coutinho), Lenny Lobato e Chrystian Barletta



Técnico: Pepa.

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Souza (Rodrigo Ferreira); Rincón (Luca Meirelles), Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito (Laquintana)



Técnico: Leandro Zago.