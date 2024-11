Seleção Brasileira feminina recebe mais oito convocadas em Brisbane para amistosos contra a Austrália

Neste domingo, mais oito jogadoras convocadas por Arthur Elias desembarcaram em Brisbane, na Austrália, para os dois amistosos que a Seleção Brasileira feminina fará contra as donas da casa. Nycole, Bruninha, Aline Gomes, Amanda Gutierres, Cláudia, Fê Palermo, Laís Estevam e Natascha se juntaram ao grupo.

Agora, o técnico Arthur Elias conta com 17 das 23 atletas da lista. Adriana, Angelina, Isa Haas e Lorena chegam em solo australiano nesta segunda-feira, quando será realizado o primeiro treino do grupo. A Seleção só estará completa a partir de terça-feira, com as chegadas de Lauren e Gio.

O primeiro confronto contra a Austrália está marcado quinta-feira, às 7h10, no Suncorp Stadium. Sendo assim, Arthur Elias terá apenas um treino com todas as convocadas para a partida, na quarta-feira.

Para encerrar o ano da Seleção feminina, o segundo amistoso será realizado no dia 1º de dezembro, no CBUS Stadium, em Gold Coast, às 5h45.

Goleiras

Cláudia (Juventude)



Lorena (Grêmio)



Natascha (Palmeiras)

Zagueiras

Isa Haas (Internacional)



Kaká (São Paulo)



Lauren (Atlético de Madrid - ESP)



Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais

Bruninha (Gotham - EUA)



Fê Palermo (Palmeiras)



Yasmim (Corinthians)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride - EUA)



Camilinha (São Paulo)



Duda Sampaio (Corinthians)



Dudinha (São Paulo)



Laís Estevam (Palmeiras)



Vic Albuquerque (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride - EUA)



Aline Gomes (North Carolina Courage - EUA)



Amanda Gutierres (Palmeiras)



Gabi Portilho (Corinthians)



Gio (Atlético de Madrid -ESP)



Marília (Cruzeiro)



Nycole (Benfica - POR)