Salah decide, Liverpool vence e abre oito pontos na liderança do Inglês

Com o brilho de Mohamed Salah, o Liverpool venceu o Southampton neste domingo por 3 a 2, no St Mary's Stadium, pelo Campeonato Inglês. O atacante egípcio marcou duas vezes e ajudou os Reds a ganharem o duelo. Szoboszlai fez o outro tento dos Reds, enquanto Armstrong e Matheus Fernandes descontaram para os donos da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Com a vitória, o Liverpool abriu oito pontos na liderança da Premier League. Após 12 jogos, a equipe de Salah chegou aos 31 pontos na competição. O Southampton é o lanterna com apenas quatro pontos e o mesmo número de partidas.

O próximo jogo do Liverpool na competição será no dia 1º de dezembro (domingo), quando receberá o Manchester City em Anfield, às 13h (de Brasília). Antes, os Reds atuarão nesta quarta-feira em casa contra o Real Madrid, às 17h, pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Southampton irá visitar o Brighton, no dia 29 de novembro (sexta-feira), às 17h, pelo Campeonato Inglês.

Primeiro tempo

O Liverpool chegou com perigo pela primeira vez aos 20 minutos de jogo. Mohamed Salah recebeu cruzamento na área e ficou cara a cara com o goleiro McCarthy, que defendeu a finalização do atacante.

Três minutos depois, Szoboszlai arriscou um chute forte de fora da área e McCarthy defendeu novamente. Aos 26, foi a vez de Gakpo tentar e colocar o goleiro do Southampton para trabalhar.

Aos 29, finalmente saiu o gol do Liverpool. Após uma falha coletiva da defesa do Southampton, Szoboszlai finalizou no ângulo de McCarthy, que dessa vez não teve chances.

O Southampton respondeu aos 32, em um chute forte de Downes, defendido pelo goleiro Kelleher.

Aos 40, após grande jogada individual de Dibling, Robertson cometeu um pênalti. O atacante Armstrong foi para a cobrança, defendida por Kelleher. Porém, no rebote, o jogador não desperdiçou e igualou o placar.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com a virada do Southampton. Aos 10 minutos, Adam Armstrong recebeu em profundidade e esperou a passagem de Matheus Fernandes, que chutou rasteiro no canto direito de Kelleher para ampliar.

Rapidamente o Liverpool se organizou e empatou o duelo. Mohamed Salah recebeu grande lançamento e antecipou a saída do goleiro McCarthy para igualar tudo.

Aos 37, Sugawara tocou a bola com a mão dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Mohamed Salah fez segundo gol no jogo e recolou o Liverpool na frente.