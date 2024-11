Rodada da NBA: Nikola Jokic domina e Nuggets derrotam os Lakers

Na noite deste sábado e madrugada de domingo, sete jogos movimentaram o mundo da NBA. Um dos destaques foi a atuação do MVP Nikola Jokic, que brilhou e ajudou o Denver Nuggets a derrotar o Los Angeles Lakers por 127 a 102.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denver Nuggets (@nuggets)

O pivô sérvio fez um duplo-duplo, marcando 34 pontos e pegando 13 rebotes. Do lado dos Lakers, Austin Reaves e LeBron James foram os dois maiores cestinhas, com 19 e 18 pontos, respectivamente.

Com o resultado, Denver chegou em sua nona vitória na temporada, acumulando outras seis derrotas até aqui. O Los Angeles possui dez triunfos e seis partidas perdidas.

Os Nuggets voltam às quadras na noite desta segunda, contra o New York Knicks, às 23h (de Brasília). Por sua vez, os Lakers só entrarão em ação novamente na quarta-feira, quando irão encarar o Phoenix Suns, às 00h.

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Mesmo marcando 50 pontos, o armador LaMelo Ball não conseguiu evitar a derrota do Charlotte Hornets. A franquia da Carolina do Norte foi superada por 125 a 119 pelo Milwaukee Bucks, do astro Giannis Antetokounmpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milwaukee Bucks (@bucks)

Além dos incríveis 50 pontos, LaMelo Ball realizou um duplo-duplo, contribuindo também com dez assistências. Do lado dos Bucks, Antetokounmpo e Damian Lillard comandaram a vitória, marcando 32 e 31 pontos, respectivamente.

O Milwaukee chegou a sua oitava vitória na temporada, mas ainda possui um retrospecto negativo, já que acumula outras nove derrotas. O Charlotte perdeu pela décima vez, tendo apenas seis triunfos até aqui.

Os Bucks voltam às quadras nesta terça contra o Miami Heat, às 21h30. Por sua vez, os Hornets jogam um dia antes contra o Orlando Magic, às 21h.

Veja outros resultados da NBA neste sábado:

Utah Jazz 121 x 106 New York Knicks



Orlando Magic 111 x 100 Detroit Pistons



Houston Rockets 98 x 104 Portland Trail Blazers



Chicago Bulls 131 x 142 Memphis Grizzlies



San Antonio Spurs 104 x 94 Golden State Warriors