Resiliência alviverde: 7 vezes que o Palmeiras comprovou tese de Abel

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras é líder do Brasileirão pela primeira vez em 35 rodadas, e Abel Ferreira afirmou na coletiva que o que diferencia sua equipe dos rivais neste momento decisivo da temporada é a resiliência.

Na era Abel, o elenco palmeirense já deu alguns exemplos que comprovam a teoria do treinador. Confira:

Arrancada no Brasileirão de 2023

Endrick comemora a virada do Palmeiras sobre o Botafogo no Brasileirão 2023 Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Em 2023, após a 27ª rodada, o Palmeiras deixou o Allianz Parque derrotado pelo Atlético-MG, fora do G4 do Brasileirão e a 14 pontos do líder Botafogo. A equipe tinha acabado de ser eliminada das semifinais da Copa Libertadores para o Boca Juniors e parecia que caminhava para o fim de uma temporada melancólico.

Pouco mais de um mês depois, o Alviverde só dependia de uma vitória para confirmar o título. Além disso, durante o caminho para o título teve um confronto direto contra o Botafogo, jogo em que começou perdendo por 3 a 0 só no 1º tempo, mas na segunda parte buscou a vitória por 4 a 3.

Classificação heroica contra o Atlético-MG

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação às quartas da Libertadores após empate com o Atlético-MG Imagem: Ettore Chiereguini/Ettore Chiereguini/AGIF

Nas quartas de final da Copa Libertadores de 2022, o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG e conseguiu uma classificação histórica.

O jogo de ida acabou empatado em 2 a 2, e na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras teve Danilo expulso aos 29 minutos do 1º tempo, e Gustavo Scarpa aos 37 do 2º tempo.

A equipe foi empurrada pela torcida e se classificou após vencer nas penalidades por 6 a 5. O Alviverde tinha cinco derrotas em sequência nas penalidades.

Virada contra o São Paulo na final do Paulistão de 2022

Palmeiras x São Paulo: Gustavo Scarpa celebra título do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Na final do Paulistão de 2022, o Palmeiras encarou o São Paulo e perdeu o jogo de ida por 3 a 1 no Morumbis.

A equipe de Abel Ferreira deu show no jogo de volta e ficou com o título após uma goleada por 4 a 0.

Vitória épica de virada no Morumbi

Murilo, jogador do Palmeiras, comemora seu gol contra o São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

No Brasileirão de 2022, o Palmeiras perdia por 1 a 0 para o São Paulo até os acréscimos do 2º tempo, mas conseguiu uma virada improvável com gols de Gustavo Gómez e Murilo para vencer a partida.

O Palmeiras foi campeão do Brasileirão daquela temporada com sobras.

Virada contra o Independiente del Valle em Quito

Luis Guilherme e seus companheiros comemoram gol do Palmeiras sobre o Del Valle em jogo da Libertadores Imagem: REUTERS/Cristina Vega Rhor

Na fase de grupos da Libertadores deste ano, o Palmeiras visitou o Independiente del Valle em Quito, levou 2 a 0 no 1º tempo e foi buscar a virada no último lance do jogo.

Endrick e Lázaro marcaram os dois primeiros gols, e aos 49 minutos do 2º tempo, Luis Guilherme marcou um golaço para dar a vitória ao Palmeiras.

Classificação dramática contra o Atlético-MG na Libertadores

Dudu comemora gol pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores, contra o Atlético-MG Imagem: Staff Images / CONMEBOL

Na semifinal da Libertadores de 2021, o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG e empatou por 0 a 0 no jogo de ida no Allianz Parque — Hulk perdeu um pênalti, e a equipe saiu no lucro.

Durante o jogo decisivo, o time de Abel Ferreira levou um sufoco do Galo e saiu perdendo por 1 a 0. Abel fez o tradicional sinal de "cabeça fria", mexeu no time, e Dudu marcou o gol que deu a classificação ao Palmeiras.

A equipe conquistou a Libertadores daquele ano ao superar o Flamengo.

Virada com muita emoção na Libertadores

Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores Imagem: Nelson Almeida/AFP

Na fase de grupos da Copa Libertadores do ano passado, o Palmeiras recebeu o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, fez um primeiro tempo muito ruim e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0.

A equipe se recuperou, fez um grande 2º tempo e venceu a partida por 4 a 2, em uma virada que enlouqueceu a torcida no estádio.