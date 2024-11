Ramón revela qualidade do Corinthians. E ela é marca do Palmeiras de Abel

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Ramón Díaz enalteceu a atuação do Corinthians contra o Vasco e ressaltou a importância do resultado positivo para o time dar mais um passo rumo ao desejo de conseguir se classificar à Libertadores do ano que vem. Para o argentino, a força mental do grupo está crescendo e isso explica a ascensão alvinegra. Curiosamente, essa virou uma das maiores marcas do Palmeiras de Abel Ferreira.

O Timão venceu por 3 a 1, com um atropelo no primeiro tempo e três gols em 23 minutos — Gustavo Henrique abriu o placar e Garro fez os outros dois. Com o triunfo, a equipe chegou a 47 pontos, empatando com o Cruzeiro — que está na zona de classificação, mas com um jogo a menos.

Temos de parabenizar a equipe porque tudo que trabalhamos eles puderam transmitir em campo, com pressão, com contundência. Para nós, são partidas fundamentais para chegar a um objetivo tão importante (Libertadores). A força que está crescendo nos jogadores é incrível, a mentalidade. Hoje nos faltavam quatro jogadores importantes e a equipe pode manter a estrutura com personalidade. Estamos contentes Ramón Díaz

O que mais ele falou?

Campanha supera a expectativa de quando chegaram? [Emiliano Díaz, filho e auxiliar] "Acho que quando você vem a um clube do tamanho que é o do Corinthians, não se alcança apenas com luta contra o rebaixamento. Com a história desse clube, temos de dar muito mais. Quando chegamos, falamos que queríamos colocar o Corinthians onde ele merece. Ainda falta muito, mas, pouco a pouco, estamos conseguindo. Temos um grupo trabalhador, que sonha, acho que estamos no caminho certo"

Ganhar do Vasco é especial, por tudo que aconteceu após a saída? [Emiliano] "Especial não. Conhecemos a maioria dos jogadores que estão lá e enfrentar, às vezes, é ruim, porque passamos uma história muito bonita com esse grupo. É um jogo. Ainda acho que é um pouco difícil, temos amigos lá e uma gratidão. Teve a saída, mas acho que pessoas pontuais não podem pagar pelo clube. O clube não tem nada a ver".

Apoio do elenco ao presidente Augusto Melo. [Emiliano] "Vou falar do que sentimos aqui dentro. Nós (comissão) erramos e eles (diretoria) nos apoiaram. Então, só temos que agradecer. O mínimo que temos que fazer é apoiar nos momentos duros. Quando estamos fechados, as coisas acontecem. Não sabemos muito da situação, não entendo nada de política, mas Augusto trabalha muito para o clube, deu tudo que precisávamos para sair dessa situação. Temos essa gratidão com o presidente, o estafe, o grupo. É um de nós, o mínimo que temos que fazer é agradecer e apoiar nesse momento difícil".

Corinthians está tomando menos gols. [Ramón] "Tenho de elogiar toda a parte defensiva, melhoraram de uma maneira incrível. Tratar de não cometer erros, estão respondendo bem, estamos dando confiança, como Raniele, que com o trabalho tático que necessitamos desta posição e está em um bom nível. Quase todo o grupo está jogando e tem uma competitividade entre eles. Conseguimos que o grupo esteja intenso, bem encaminhado, felizes com a parte defensiva que melhorou muito".