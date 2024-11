Paysandu vira no final e vence o Vila Nova pela última rodada da Série B

Neste domingo, no Mangueirão, em Belém, o Paysandu venceu o Vila Nova de virada, por 2 a 1, pela 38ª e última rodada da Série B. Esli García e Lucas Maia marcaram os gols dos donos da casa, e Du Fernandes balançou as redes para o time goiano.

Ambas as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela. O Paysandu encerra sua participação na Série B na 13ª colocação, com 50 pontos conquistados. Já o Vila Nova ficou na oitava posição, com 55 unidades.

Apesar de ter vencido a partida, o Paysandu viu o Vila Nova abrir o placar. Aos 33 minutos, Du Fernandes recebeu na cara do gol e finalizou para marcar o primeiro da equipe visitante.

O Paysandu reagiu apenas no segundo tempo. Aos 11 minutos, Esli García recebeu bom passe pela direita e chutou forte para deixar tudo igual no Mangueirão.

Quando o empate já parecia certo, o Papão apareceu novamente. Aos 45 minutos, Val Baiano finalizou e parou em defesa de Dênis Junior. O zagueiro Lucas Lima ficou com o rebote, bateu e marcou o gol que deu a vitória ao Paysandu.