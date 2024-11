Mirassol ganha da Chapecoense e garante vaga inédita na Série A do Brasileiro

O Mirassol vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, que começou no ano de 1925. Neste domingo, o Leão venceu a Chapecoense por 1 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela última rodada da Série B, e garantiu o inédito acesso. Portanto, em seu centernário, a equipe paulista estará na elite do futebol brasileiro.

Com 67 pontos, o Mirassol fechou a histórica campanha como vice-campeão da Série B, atrás do Santos. O Leão precisava apenas de si nesta última rodada e não decepcionou. Já a Chapecoense só cumpriu tabela após se livrar do rebaixamento e terminou o torneio na 15ª colocação, com 44 pontos.

O Mirassol tomou a iniciativa do jogo e logo ameaçou. Aos seis minutos, Dellatorre quase marcou, mas o goleiro Gabriel Gasparotto salvou. Os donos da casa abriram o placar aos 15 minutos. Iury Castilho aproveitou cruzamento e fez 1 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Na reta final da primeira etapa, o Mirassol ampliou com Dellatorre, aos 45. Contudo, o VAR apontou impedimento no lance. Assim, o gol foi anulado e a etapa inicial terminou 1 a 0.

No segundo tempo, o Mirassol continuou superior e não levou muitos sustos. O apito final sacramentou o momento histórico: vaga garantida na Série A em 2025.