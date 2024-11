O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 na tarde deste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na Neo Química Arena, que contou com dois gols do meia Rodrigo Garro, o Timão igualou a pontuação do G7 do Brasileirão e, assim, mantém o sonho de buscar uma vaga para a próxima Copa Libertadores.