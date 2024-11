Max Verstappen conquista o tetracampeonato da Fórmula 1

Max Verstappen garantiu na madrugada deste domingo seu quarto título consecutivo da Fórmula 1. O piloto holandês da Red Bull terminou a corrida na quinta colocação e conseguiu a combinação de resultados que precisava envolvendo Lando Norris, da McLaren, assegurando o campeonato no GP de Las Vegas, que terminou com a vitória de George Russell, da Mercedes.

Verstappen é apenas o sexto piloto na história a ter no mínimo quatro títulos da Fórmula 1. Com 27 anos, o holandês empatou em número de campeonatos com Sebastian Vettel e Alain Proste, ficando atrás do argentino Juan Manuel Fangio (5 títulos), do alemão Michael Schumacher (7 títulos) e do britânico Lewis Hamilton (7 títulos).

Em breve mais atualizações.