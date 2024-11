Lucas Lima diz que acesso do Sport era milagre e não crava volta ao Santos

O meio-campista Lucas Lima foi o herói do Sport no acesso à Série A. O jogador marcou dois gols e tratou a conquista como um milagre.

O que aconteceu

O Sport venceu o Santos por 2 a 1 e terminou o campeonato na 3ª posição. A equipe dependia dos resultados de Ceará e Novorizontino para confirmar o retorno à elite.

Parece um filme, mas primeiramente só agradecer a Deus, à minha família que sempre esteve comigo. Não poderia terminar da melhor forma. Desde o começo do ano, a gente com muita humildade. Sei que tem outros times merecedores mas a gente também é merecedor pra caramba. A gente entregou muito, a gente sabia que era só por um milagre. Quando a gente depende de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Lucas Lima, ao Premiere

O jogador evitou falar sobre o futuro e não garantiu que permanecerá no Sport na próxima temporada. Lucas Lima pertence ao Santos e uma multa de R$ 500 mil foi paga para que ele entrasse em campo no duelo.