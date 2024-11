Leila Pereira x Savério Orlandi: eleição presidencial no Palmeiras acontece neste domingo; veja detalhes

Este domingo será de grande importância para a política do Palmeiras. Afinal, é a data em que os associados do clube social decidirão o presidente do triênio 2025 a 2027. O pleito será disputado entre Leila Pereira, atual mandatária e candidata à reeleição, e Savério Orlandi, nome da oposição.

A eleição acontece na sede social do clube das 8h às 17h (de Brasília). Estão habilitados para participar da assembleia os sócios titulares maiores de 18 anos, com três anos completos desde o ingresso ao quadro de associados do clube.

Leila Pereira encabeça a Chapa 100 - Palmeiras Campeão e tem como vices Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice).

Antes de irem à assembleia de sócios, as chapas de Leila e Savério precisaram, antes, ser aprovadas no filtro do Conselho Deliberativo, que aconteceu no dia 14 de outubro. A chapa da atual presidente recebeu 168 votos, enquanto a da oposição recebeu 85. Ainda houve 10 votos em branco.

Na última eleição presidencial, em 2021, Leila Pereira não teve oposição e foi aclamada presidente do clube. Na oportunidade, a chapa, então denominada de Palmeiras de Todos recebeu 1.897 votos O vencedor do pleito tomará posse no dia 15 de dezembro.