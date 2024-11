Leila cutuca Savério após reeleição no Palmeiras: 'Não fez nada relevante'

Reeleita presidente do Palmeiras até o fim de 2027, Leila Pereira cutucou Savério Orlandi, candidato da oposição, após a vitória por 2.295 a 858 votos na tarde deste domingo (24).

O que ela falou?

Leila disse que Savério, ex-diretor de futebol do Palmeiras, "não fez nada relevante pelo clube" — o oposicionista esteve na diretoria em duas gestões: entre 2007 e 2008, durante o mandato de Afonso Della Monica, e entre 2009 e 2010, quando Luiz Gonzaga Belluzzo era o presidente.

Ela, no entanto, reforçou a importância de haver outro candidato no pleito, já que ela havia sido aclamada presidente há três anos.

A atual presidente ainda afirmou que não aproveitará nenhuma proposta do adversário e reiterou seu discurso de "superar" o que foi feito em sua primeira gestão.