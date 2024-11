Isabelly Ávila e Ivan Monteiro são campeões do STU no Street; Gabryel Aguilar vence o Super Finals em SP

Dois skatistas dividiram os holofotes na modalidade Street no STU Super Finals, no Parque Estadual Candido Portinari, em São Paulo. Neste domingo, se Gabryel Aguilar sagrou-se campeão da etapa de encerramento do STU National 2024, o skatista Ivan Monteiro, com o terceiro lugar, confirmou o título brasileiro e a grande fase que viveu durante o ano. No feminino, quem ficou com o pacote completo foi Isabelly Ávila, que levou a etapa e o circuito.

Ivan e Gabryel chegaram à última etapa no topo do ranking. Ivan, com 140.000 pontos, e Gabryel, com 104.880. A disputa foi das mais acirradas com os demais finalistas também. Faltando apenas Ivan para completar sua terceira e última volta, Gabryel liderava com 82,04, seguido por Ismael Henrique (81,75), Vitor Hugo Genghini (77,66) e Sebastian Simonetto (77,64).

Depois de duas voltas sem nota suficiente para pegar pódio, e até mesmo para não garantir o título do circuito, Ivan teve que ir para a pista pela última vez com a concentração redobrada. Era tudo ou nada. Após uma linha sem erros e uma precisa Bomb Trick (última manobra, que é somada à nota da volta), ficou na mão dos juízes o resultado final da etapa. Veio o 77,96, o pódio com o terceiro lugar, a vibração e a faixa de campeão brasileiro.

"Orgulhoso do esforço que fiz esse ano, sacrifiquei muita coisa, vida social, enfim, foquei muito só no skate. Fiquei longe da família, só viajando de um evento para outro. Meu maior foco em 2024 era mesmo ganhar o STU, coloquei como objetivo principal, porque fazia muitos anos que não participava do circuito aqui no Brasil, desde que saí para morar fora. Foram várias etapas e estou feliz com o resultado. Hoje, fiz exatamente o que precisava fazer para ganhar o ranking. O terceiro lugar era justamente o que me garantia como campeão. Sabia que ficaria no pódio com a linha que fiz na última volta. E veio logo na última volta, com muita pressão, com o Gabryel sempre puxando o nível", vibrou.

Gabryel Aguilar deu um show e vibrou bastante. Sua melhor nota saiu quando entrou pela segunda vez na pista. E ela veio muito alta (82,04), bem difícil de ser batida pela qualidade de todas as manobras, em todos os obstáculos. Alguns adversários e amigos da final chegaram a correr em sua direção para abraçá-lo pela execução da linha e da Bomb Trick.

"Agradecer sempre primeiro a Deus, à minha família, à minha mulher, a todos do STU e aos que torcem por mim. Tivemos um skate de muito alto nível nos dois dias. Procurei mudar algumas coisas da semifinal para hoje e deu tudo certo. O que quero falar aqui é que a gente vive um novo momento de skateboarding. Para quem não sabe, o skate é o segundo esporte mais praticado no Brasil. E é daqui para melhor. Temos que enaltecer isso", declarou Gabryel Aguilar.

Isabelly Ávila fatura título do Super Finals e confirma título brasileiro

Já no Street feminino, não teve para mais ninguém. Líder do ranking até então, com os títulos das etapas de Criciúma (SC) e Porto Alegre (RS), Isabelly Ávila entrou no Super Finals como a grande favorita. Mas não teve vida fácil. Na semifinal de sábado, destaque para Kemily Suiara, que avançou para a decisão com a maior nota e era também quem mais lhe dava trabalho na final. Tanto que repetia a dose novamente e via o título da etapa de perto. Mas ainda faltava uma última volta para Isabelly.

"Fiquei mais emocionada no fim porque foi na última volta. Normalmente, garanto logo uma boa volta na primeira. Mas meu pai me ajudou, disse para eu esperar os 15 segundos do rebate (o skatista tem direito à repetição da Bomb Trick na terceira e última volta, caso erre esta manobra) e fui mais calma naquele momento. Se não estivesse esperado, chegaria com as pernas cansadas e não conseguiria. Nem acreditei. Campeonato é estratégia, não define nível de skate, não define se você é o melhor. Define se você vai ter psicológico e estratégia melhores e se vai acertar no dia", contou.

Isabelly arrancou dos juízes a nota 72,84 e pegou o pacote completo do dia, com título da etapa e do circuito. O resultado inédito na sua carreira revirou alguns filmes na sua cabeça e já fez com que Isabelly falasse mais abertamente de seus planos futuros. Um dos grandes objetivos ela acabou deixando escapar por duas vezes, mas espera que não se repita.

"Foi um dos melhores anos da minha carreira, não só pelos resultados, mas por não ter me machucado. Tive dois anos seguidos de lesões e cirurgias, e este 2024 foi maravilhoso, podendo fazer o que amo e ainda com essas conquistas. E praticamente na minha casa, que fica a duas horas daqui. Meu sonho, desde que o skate entrou nos Jogos Olímpicos, tem sido esse. Infelizmente, perdi duas oportunidades. A primeira, por pouco, porque foram três skatistas e eu era a quarta. Na última, perdi muitos campeonatos por conta da lesão. Vou com tudo de novo", disse.

Tony Alves vence e faz primeiro pódio no ano no Paraskate Street

Por fim, a final do Paraskate Street. E a maior das emoções foi de Tony Alves, que fez seu primeiro pódio no ano, logo com o título, num ano que narrou ter sido marcante para ele. Como também foi para o paraskatista Ítalo Romano, que, com o segundo lugar em São Paulo, garantiu o título brasileiro de 2024.

"A semana foi irada. Começando pela aprovação no meu TCC, quase formado. Ainda fui eleito o paraskatista do ano pela minha section na Europa. E, agora, o título aqui em São Paulo, do lado da minha casa. E é o primeiro pódio do STU que faço no ano, sempre batia na trave e o pessoal mexia comigo. O meu muito obrigado à ABPSk, a Deus, ao universo... Se estou feliz? Estou radiante", disse o campeão Tony Alves.

Resultado final - Street feminino

1ª - Isabelly Ávila - 72,84



2ª - Kemily Suiara - 70,52



3ª - Maria Lúcia Rocha - 68,04



4ª - Maria Almeida - 59,40



5ª - Rafaela Murbach - 52,05



6ª - Carla Karolina - 39,25

Resultado final - Street masculino

1º - Gabryel Aguilar - 82,04



2º - Ismael Henrique - 81,75



3º - Ivan Monteiro - 77,96



4º - Vitor Hugo Genghini - 77,66



5º - Sebastian Simonetto - 77,64



6º - Marcelo Batista - 75,22

Resultado final - Paraskate street

1º - Tony Alves - 66,97



2º - Ítalo Romano - 60,52



3º - Daniel Amorinha - 55,53



4º - Vini Sardi - 38,81



5º - David Soares - 38,08



6º - Jota Ribeiro - 36,80



7º - Renato Miguel - 30,24



8º - Leo Almeida - 29,93



9º - Nando Araújo - 27,70