Inter goleia, mantém sonho de título e deixa Bragantino atolado no Z4

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1, neste domingo (24), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Os gols colorados foram de Alan Patrick, Borré, Wesley e Wanderson, enquanto Juninho Capixaba fez para o time paulista.

Com a vitória, o Internacional pulou para a terceira posição, agora com 65 pontos.

O colorado não abandona o sonho do título brasileiro: a diferença é de cinco pontos para Palmeiras e Botafogo. Faltam três rodadas e o time está há 16 jogos sem perder.

O time de Roger Machado dominou desde o começo, tomou um susto ainda no primeiro tempo, mas sobrou na etapa final.

Já o Red Bull Bragantino segue em situação complicada. Há 11 jogos sem vencer, estacionou na zona de rebaixamento, com 37 pontos, um a menos que o Fluminense, o primeiro fora do Z4.

Na próxima rodada, o Inter recebe o visita o Flamengo, no Maracanã, domingo, 16h. O atacante Borré levou terceiro amarelo e está suspenso.

Já o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, também no domingo, mas às 18h30. Será o reencontro do técnico Fernando Seabra com o ex-clube.

Inter 'apressadinho'

O Inter começou muito bem. Pênalti em Borré já com cerca de um minuto e meio de jogo. Primeiro ataque mais estruturado, e o atacante colombiano foi deslocado na hora do chute por Juninho Capixaba. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não titubeou.

A batida de Alan Patrick foi forte e precisa, apesar de Cleiton ter caído para o canto certo. Placar aberto (com o VAR levando quase três minutos para checar a posição de Wesley na origem da jogada).

O Inter parecia muito confortável no jogo. Confortável até demais.

Alan Patrick, do Inter, comemora gol sobre o Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Visitante mostra as asinhas

O Red Bull Bragantino gradativamente se organizou, até pela necessidade de pontuar.

Depois de um cruzamento da direita, quase que rolou um gol contra bizarro de Rogel. O zagueiro tentou afastar, mas a bola foi para trás, passando muito perto do travessão.

Um prenúncio.

Porque o empate dos visitantes veio logo no escanteio em seguida. Juninho Capixaba se antecipou no primeiro poste e marcou de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Mas o Inter tratou de corrigir o passo e se reestruturar dentro do jogo. Tecnicamente, o momento ajuda.

Borré: suspenso e decide

Borré já tinha tomado o amarelo que o deixa suspenso contra o Flamengo. E mostrou no segundo gol que vai fazer falta.

A jogada trabalhada desse time muito bem treinado por Roger deixou a marcação do Red Bull Bragantino desordenada. Cruzamento rasteiro de Bruno Gomes, e Borré não deixou passar. Cena explícita de "centroavância". Domina, bate e gol.

Quem controlou o segundo tempo

A tônica do segundo tempo foi o controle do Inter, mesmo quando o Red Bull Bragantino tentava trocar passes na construção ofensiva.

O Inter passou a ter mais campo para contra-atacar. A melhor chance, por exemplo, foi numa arrancada de Gabriel Carvalho, uma das alterações de Roger Machado na etapa final. Só que a finalização dele não foi boa, e Cleiton defendeu.

Enner Valencia também teve chance clara. Substituto de Borré, ele perdeu ótima oportunidade de cabeça. Instantes depois, Wesley acertou a trave.

Virou goleada

Ou seja, o Inter foi quem teve melhores alternativas ofensivas, mesmo com o Red Bull Bragantino em desvantagem. Até porque o time paulista, por um momento, ficou com menos gente no meio-campo.

O torcedor já delirava pela certeza de mais uma vitória quando Wesley decretou a vitória, fazendo o terceiro gol, de cabeça, após escanteio bem batido por Wanderson.

Nem bem terminou de gritar, já veio o quarto gol, com Wanderson desviando chute dentro da área.

O Inter não para e subiu mais um degrau no Brasileirão.

Ficha técnica

Internacional 4 x 1 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Hora: 24/11/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Cartões amarelos: Borré, Bruno Henrique (INT); Juninho Capixaba (RBB)

Gols: Alan Patrick, 4'/1ºT (1-0); Juninho Capixaba, 19'/1ºT (1-1); Borré, 27'/1ºT (2-1); Wesley, 41'/2ºT (3-1); Wanderson, 43'/2ºT (4-1)

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Otávio), Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Wesley e Alan Patrick (Wanderson); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Jadson, Pedro Henrique, Eduardo (Luan Cândido) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Vitinho), Lucas Evangelista, Lincoln (Vitinho Mota), Jhon Jhon e Vinicinho (Henry Mosquera); Eduardo Sasha (Raul). Técnico: Fernando Seabra.