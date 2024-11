Interino do Santos explica saída de Miguelito e critica arbitragem após derrota para o Sport

O Santos foi derrotado pelo Sport neste domingo, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada da Série B. Leandro Zago, técnico interino do Peixe, concedeu entrevista coletiva após a partida. Ele explicou a saída de Miguelito no intervalo e ainda fez uma crítica à arbitragem da partida.

"O cartão amarelo teve muito peso na nossa decisão. A gente percebeu que o árbitro estava muito suscetível ao ambiente do estádio, ele estava empurrando muito a equipe do Sport para cima da gente e tomando decisões que não estavam sendo iguais para os dois lados. A gente tinha dois jogadores do mesmo lado do campo com amarelo, se precisássemos parar qualquer jogada, não tenho dúvida que jogaríamos com um a menos. O jogo já estava pesado, valia muito para a equipe do Sport. A gente não podia sair daqui com uma vitória expressiva do Sport", explicou Zago.

"O Miguelito fez duas sessões de treino antes do jogo porque ele havia sido convocado (pela Bolívia). Ele chegou no Brasil na quinta-feira e treinou na sexta e no sábado. Ele está habituado a jogar esse jogos, então não foi uma questão de experiência. A gente achou que poderíamos ter algum tipo de problema daquele lado", completou.

Miguelito atuou durante todo o primeiro tempo, mas pouco produziu ofensivamente. O atacante boliviano recebeu o primeiro cartão amarelo aos 14 minutos da etapa inicial.

Já campeão, o Santos entrou em campo para cumprir tabela. O Alvinegro Praiano encerrou a inédita Série B na liderança, com 68 unidades.