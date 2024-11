Despedida: Santos encerra ano inédito na Série B contra o Sport; relembre a campanha

O pesadelo está perto de acabar. O Santos encerra a participação inédita na Série B neste sábado, contra o Sport, pela última rodada. O principal objetivo do Peixe na temporada foi cumprido. A equipe garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro e se sagrou campeã antecipadamente. No entanto, o caminho foi recheado de altos e baixos.

Início animador e primeira derrota

Após ser vice-campeão do Campeonato Paulista, o Santos chegou com moral para o início da Série B. Nas três primeiras rodadas, vieram de cara logo três vitórias e 100% de aproveitamento, dando a entender que o caminho seria tranquilo. O Alvinegro venceu Paysandu e Avaí, ambos por 2 a 0, e goleou o Gurani por 4 a 1.

Todavia, a primeira derrota aconteceu na quarta rodada. Em seu segundo jogo como visitante, o time de Fábio Carille perdeu de 1 a 0 para o Amazonas. O Peixe não fez um bom jogo e foi inferior ao time da casa, que também disputava sua primeira Série B.

Depois do primeiro revés, o Santos voltou a emplacar uma sequência de vitórias. O time praiano venceu a Ponte Preta por 2 a 1, e goleou o Brusque por 4 a 0. No entanto, a sequência não durou muito tempo.

Quatro derrotas seguidas e trabalho de Carille contestado

A partir da sétima rodada, o Santos viveu sua primeira grande turbulência no pesadelo da Segunda Divisão. O Alvinegro emendou uma série de quatro derrotas seguida, perdeu a liderança e chegou a ficar de fora do G4 da Série B.

Os comandados de Fábio Carille foram superados América-MG (2 a 1), Botafogo-SP (2 a 1), Novorizontino (3 a 1) e Operário (1 a 0).

Após a derrota para o Operário, o Peixe caiu para a sexta posição na tabela. O trabalho de Carille começou a ser contestado pela torcida, que via um Santos mal em campo.

10 jogos sem perder e recuperação da liderança

Depois da tempestade, vem a bonança. Após sofrer quatro derrotas e sair do G4, o Santos conseguiu emendar sua melhor série invicta na Segunda Divisão. A equipe ficou 10 jogos sem ser derrotada, da 11ª a 20ª rodada, e retomou a liderança da Série B. O Peixe conquistou 22 dos 30 pontos disputados no período.

Todavia, o Peixe voltou a cair de produção a partir da 21ª rodada. A equipe perdeu em casa para o Avaí (1 a 0) e empatou três jogos seguidos: Guarani, Amazonas e Ponte Preta.

O duelo contra a Macaca, inclusive, foi um dos maiores vexames do Santos na competição. O Alvinegro Praiano abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Giuliano e João Basso, e ainda ficou com um jogador a mais antes do intervalo. Mesmo em vantagem numérica, o Peixe cedeu o empate à Ponte, com direito a gol nos acréscimos.

Altos e baixos na reta final, retorno à elite, título e demissão de Carille

O trabalho de Carille seguiu sendo contestado pela torcida santista. Após a segunda crise na Série B, a equipe conseguiu se recuperar e emplacou cinco jogos sem perder. No entanto, o desempenho do Santos seguia bem abaixo do esperado.

Depois dos resultados positivos, o time praiano começou a apresentar irregularidade, com derrotas e vitórias. O Alvinegro foi derrotado por Goiás (3 a 1), na 30ª rodada, e Chapecoense (3 a 2), na 32ª partida.

Contudo, o time emendou três vitórias (Ceará, Ituano e Vila Nova) após a derrota para a Chape e chegou na 36ª rodada com chances de garantir o tão sonhado acesso. Com gols de Wendel e Otero, a equipe venceu o Coritiba fora de casa, por 2 a 0, e conquistou o retorno à Série A.

Na rodada seguinte, por conta dos empates de Mirassol e Novorizontino, o Peixe entrou em campo contra o CRB já campeão. A equipe foi derrotada por 2 a 0, mas o resultado pouco importou.

Após o jogo, o técnico Fábio Carille foi vaiado pela torcida na Vila Belmiro durante a premiação. E não deu outra. O treinador foi demitido no dia seguinte, colocando ponto final em sua história no clube.