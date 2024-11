Cruzeiro valoriza campanha e apoio da torcida após vice na Sul-Americana: "É só o começo"

Na tarde do último sábado, o Cruzeiro foi derrotado pelo Racing, por 3 a 1, na grande final da Copa Sul-Americana. A partida aconteceu no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, e, após "apagão" no primeiro tempo, o Cabuloso deixou a taça escapar. Neste domingo, time mineiro divulgou uma nota em suas redes socias, na qual exaltou o apoio da torcida e valorizou a campanha na competição.

"Lutamos. Chegamos a uma final continental depois de 15 anos. O desejo de retornar às decisões internacionais foi cumprido, mas infelizmente a última batalha não trouxe o resultado tão sonhado. Isso não apaga o que foi construído até aqui. O Cruzeiro renasceu e com a força dos mais de 10 milhões de cruzeirenses apaixonados, junto de uma gestão comprometida com o legado de grandeza do clube, fizemos as cinco estrelas brilharem na América do Sul", começou o Cruzeiro.

O último título internacional do Cruzeiro foi a Recopa Sul-Americana de 1998, quando venceu o River Plate na final e conquistou o torneio pela primeira vez em sua história. Agora, o torcedor terá que esperar para voltar a sonhar com uma taça continental.

"É só o começo dessa nova jornada. Obrigado pelo apoio de cada um, aos que viajaram grandes distâncias para estar com o time em Assunção e mostraram ao mundo a força da nossa torcida, que literalmente balançou a arquibancada e incentivou a equipe todo o tempo, e também aos que torceram muito por nosso clube nos quatro cantos do globo. Seguimos de cabeça erguida", finalizou o clube mineiro.

O Cabuloso vira a chave e passa a focar na reta final do Campeonato Brasileiro. O time mineiro volta a campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, pela 35ª rodada da Série A.

Na sétima colocação, com 47 pontos, o Cruzeiro almeja uma vaga na próxima Copa Libertadores para encerrar o jejum de conquistas internacionais que perdura por 26 anos.

Confira a nota do Cruzeiro na íntegra:

"Lutamos. Chegamos a uma final continental depois de 15 anos. O desejo de retornar às decisões internacionais foi cumprido, mas infelizmente a última batalha não trouxe o resultado tão sonhado. Isso não apaga o que foi construído até aqui.

O Cruzeiro renasceu e com a força dos mais de 10 milhões de cruzeirenses apaixonados, junto de uma gestão comprometida com o legado de grandeza do clube, fizemos as 5 estrelas brilharem na América do Sul. É só o começo dessa nova jornada.

Obrigado pelo apoio de cada um, aos que viajaram grandes distâncias para estar com o time em Assunção e mostraram ao mundo a força da nossa torcida, que literalmente balançou a arquibancada e incentivou a equipe todo o tempo, e também aos que torceram muito por nosso clube nos quatro cantos do globo. Seguimos de cabeça erguida."