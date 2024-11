Confusão entre torcedores e PMs no estacionamento da arena do Corinthians deixa feridos

Torcedores do Corinthians e policiais militares entraram em conflito minutos antes do jogo entre Corinthians e Vasco, neste domingo. O incidente teve início no setor sul, próximo do espaço destinado aos vascaínos, e se estendeu até o principal estacionamento da Neo Química Arena, no setor oeste. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que oito corintianos ficaram feridos.

Logo após o conflito, alguns dos corintianos envolvidos foram levados até o Jecrim (Juizado Especial Criminal) da Arena pelas autoridades. Os feridos foram atendidos em um dos ambulatórios do estádio.

