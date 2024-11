Como mandante, Corinthians não perde para o Vasco desde ano da queda; veja histórico

O Corinthians defende um impactante tabu neste domingo, contra o Vasco, na Neo Química Arena. Como mandante, a última derrota do Timão para a equipe carioca foi em 2007, ano que o clube foi rebaixado para a segunda divisão nacional.

Na ocasião, o Cruzmaltino bateu o Corinthians por 1 a 0 no Pacaembu, com gol de Alan Kardec. O revés, que ocorreu no segundo turno do Brasileiro, contribuiu muito para a queda inédita do Timão para a Série B.

De lá para cá, o Corinthians acumula nove vitórias em 12 jogos contra o Vasco em solo paulista. Os outros três duelos terminaram empatados.

Neste recorte, o Timão anotou 15 gols e sofreu apenas dois. Esse período engloba não apenas os jogos de Campeonato Brasileiro, como as classificações na Copa do Brasil de 2009 e na Copa Libertadores de 2012.

O último confronto entre os clubes na capital paulista teve um fato curioso: a Neo Química não recebeu público. O Corinthians foi punido por cantos homofóbicos em clássico contra o São Paulo, e o triunfo por 3 a 1 diante do Vasco, em julho, foi com portões fechados.

No primeiro turno desta edição de Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a vencer o Corinthians depois de quase 14 anos. Em São Januário, o Gigante da Colina triunfou por 2 a 0, com gols de Lucas Piton e Sforza.

Se em determinado momento do Brasileiro a briga dos times foi para escapar da zona de rebaixamento, agora Corinthians e Vasco lutam por uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Em alta, o Timão se encontra na 9ª posição, com 44 pontos, três a menos em relação ao G7.

Já o Vasco, que vive momento de baixa, está na 10ª colocação, com 43 pontos. Além de quebrar o tabu, o time do técnico Rafael Paiva quer encerrar a sequência de três derrotas seguidas na liga nacional.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Itaquera.

Veja sequência invicta do Corinthians contra o Vasco em São Paulo:

3/6/2009 - Corinthians 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil)

28/11/2010 - Corinthians 2 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

6/7/2011 - Corinthians 2 x 1 Vasco (Campeonato Brasileiro)

23/5/2012 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Copa Libertadores)

27/10/2012 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

17/11/2013 - Corinthians 0 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

29/7/2015 - Corinthians 3 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

17/9/2017 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

17/11/2018 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

29/9/2019 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

21/2/2021 - Corinthians 0 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

29/7/2023 - Corinthians 3 x 1 Vasco (Campeonato Brasileiro)