Com gol nos acréscimos, Bahia empata com o Athletico-PR e perde chance de entrar no G7 do Brasileirão

Neste domingo, o Bahia empatou com o Athletico-PR, em 1 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nikão abriu o placar para o Furacão, enquanto Biel, nos acréscimos, empatou para os mandantes.

Este é o sétimo jogo sem vitória do Bahia, que fica com 47 pontos, no oitavo lugar, e perde a oportunidade de entrar no G7. O Cruzeiro, sétimo colocado, tem a mesma pontuação, mas uma leva vantagem no saldo de gols.

Já o Athletico-PR se vê quatro pontos distante da zona de rebaixamento. O Furacão chega aos 41, assumindo a 13ª posição. O Criciúma, com 37, abre o Z4.

O Bahia volta a campo no sábado, às 19h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Athletico-PR terá um confronto direto contra o rebaixamento pela frente, contra o Fluminense, no próximo domingo (1), às 18h30, na Ligga Arena.

?? 1 a 1 na Fonte. Bahia sai atrás contra o Athletico-PR, mas empata com gol de Biel. Esquadrão chega a 47 pontos e segue na 8ª posição. A próxima partida será 30/11, fora de casa, contra o Cuiabá. #BBMP pic.twitter.com/aepP0h7sBM ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 24, 2024

Os mandantes tiveram a primeira oportunidade. Lucho Rodríguez deu passe no fundo para Ademir, que ganhou da zaga e finalizou rasteiro para Mycael defender.

Na melhor chance do Athletico-PR no primeiro tempo, Esquivel cruzou rasteiro, Nikão tomou à frente de Luciano Juba e isolou.

O Bahia voltou a assustar com Everton Ribeiro, que recebeu de Cauly e chutou rasteiro de primeira, vendo Mycael se esticar para ficar com a bola.

A segunda etapa começou com os mandantes em busca do gol. Mycael espalmou cobrança de falta de Lucho Rodríguez e, no rebote, Gilbertou tentou chutar de primeira e acertou a rede pelo lado de fora.

O lateral direito do Tricolor teve outra chance mas foi travado pelo goleiro do Furacão. Na sequência, Everton Ribeiro cruzou e Ademir cabeceou na trave.

Depois das chances do Bahia, o Athletico abriu o placar aos 16 minutos. Cuello driblou Gilberto, chegou no fundo e cruzou para Nikão bater de primeira.

O Bahia conseguiu o empate nos acréscimos. Aos 47, Everaldo finalizou após escanteio e Biel se esticou para empurrar para o gol.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 X 1 ATHLETICO-PR

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)



Cartões amarelos: Mycael e Fernando (Athletico-PR); Gabriel Xavier (Bahia)



Cartões vermelhos: nenhum

GOLS



BAHIA: Biel, aos 47 do 2ºT



ATHLETICO-PR: Nikão, aos 16 do 2ºT

BAHIA: Adriel; Gilberto (Biel), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nicolás Acevedo), Jean Lucas (Carlos De Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Everaldo); Ademir (Tiago) e Lucho Rodríguez



Técnico: Rogério Ceni

ATHLETICO-PR: Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Felipinho (João Cruz) e Zapelli (Christian); Nikão (Fernando), Cuello (Fernandinho) e Pablo (Emersonn)



Técnico: Lucho González