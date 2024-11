Com gol decisivo, Mario Gotze chega ao 100° jogo no Eintracht Frankfurt

No último sábado, o Eintracht Frankfurt venceu o Werder Bremen por 1 a 0, no Deutsche Bank Park, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O autor do gol da vitória dos mandantes foi a estrela Mario Gotze, que completou seu centésimo jogo com a camisa da equipe.

O gol saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. Dentro da grande área, Hugo Ekitike ajeitou para Gotze, livre de marcação, finalizar de perna esquerda no ângulo direito de Zetterer, goleiro do Werder Bremen. O tento foi o único da partida e garantiu mais três pontos para a equipe de Frankfurt.

Com o resultado, o Eintracht Frankfurt é o segundo colocado, com 23 unidades conquistadas e quatro jogos de invencibilidade, sendo três vitórias consecutivas. O time aparece atrás do líder Bayern de Munique, que tem 29 pontos e está invicto no Campeonato Alemão.

Pelo clube, Mario Gotze, herói da Alemanha na Copa do Mundo de 2024, no Brasil, tem nove gols e 14 assistências, em 100 partidas disputadas. O jogador fez sua estreia pelo Eintracht Frankfurt na temporada 2022/2023.

O Eintracht Frankfurt volta aos gramados na próxima quinta-feira (28), pela quinta rodada da Liga Europa, contra o Midtjylland, da Dinamarca, às 17h (de Brasília). A partida acontece no Idraetspark.

Pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, no dia 1º de dezembro, um domingo, o Frankfurt visita, às 13h30, o Heidenheim, na Voith-Arena.