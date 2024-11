Campeonato Internacional de tênis feminino inicia em Ribeirão Preto nesta segunda

Começa, nesta segunda-feira, o Campeonato Internacional de Tênis Feminino ITF W15, o maior torneio profissional de tênis feminino da região, realizado no Ipê Golf Club, em Ribeirão Preto (SP). O torneio conta com entrada gratuita para o público.

A partir das 10h (de Brasília), os jogos do qualifying darão início à competição, que distribui US$ 15 mil (R$ 87, 10 mil na cotação atual) em prêmios e oferece 15 pontos no ranking da WTA para a campeã.

O torneio começa com o qualifying, disputado por tenistas que não possuem ranking suficiente para entrarem diretamente na chave principal. Essa fase classificatória, que termina na terça-feira, definirá as oito jogadoras que se juntarão às atletas mais bem ranqueadas na chave principal.

Entre as favoritas estão nomes já com alguma bagagem no circuito profissional, como Luiza Fullana, Ana Candiotto, Julia Konichi, Camila Bossisem falar nas estrangeiras.

Ao todo, 17 brasileiras lutarão por uma vaga ao lado de competidoras da Indonésia, Paraguai, Argentina, Itália e Chile. Será uma grande oportunidade para jogadoras juvenis conquistarem experiência e seus primeiros pontos no ranking profissional. Algumas atletas receberam convites e já garantiram presença na chave principal, como Lais Mika Shibata, de 16 anos e 52ª colocada no ranking ITF juvenil, além de Sofia Perovani e Maria Fernanda Lopes, ambas atletas do Ipê Golf Club.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site Appticket no dia anterior à data desejada.

Confira as datas de liberação:

25/11/2024: ingressos liberados em 24/11/2024 às 10h



26/11/2024: ingressos liberados em 25/11/2024 às 10h



27/11/2024: ingressos liberados em 26/11/2024 às 10h



28/11/2024: ingressos liberados em 27/11/2024 às 10h



29/11/2024: ingressos liberados em 28/11/2024 às 10h



30/11/2024: ingressos liberados em 29/11/2024 às 10h



01/12/2024: ingressos liberados em 30/11/2024 às 10h



* lotes presenciais estarão disponíveis a partir da abertura dos portões em cada dia, sujeitos à lotação máxima.