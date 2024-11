Bets, reforços e mais: O que pensam candidatos à presidência do Palmeiras

Os sócios do Palmeiras definem neste domingo (24) quem será o presidente do triênio 2025 a 2027. Leila Pereira tenta a reeleição, e pela primeira vez a mandatária terá um rival: Savério Orlandi, advogado e ex-diretor de futebol do clube. Em entrevistas ao UOL, os candidatos falaram sobre os principais temas de interesse do torcedor palmeirense.

Veja o que eles pensam

Patrocínio máster de casa de aposta

Nós vamos iniciar uma nova [no patrocínio máster]. Temos várias empresas interessadas, mas hoje mudou muito a realidade dos investimentos. As casas de apostas chegaram com investimento muito grande. E sem investimento você não faz futebol como nós queremos. Nós precisamos de dinheiro. Primeiro de tudo, dinheiro. Depois, responsabilidade. Também não adianta ter um dirigente com muito dinheiro e sabe lá o que o dirigente vai fazer com esse dinheiro, como acontecia no passado. Então, tem que ter responsabilidade, austeridade, seriedade, credibilidade. É o que nós temos hoje. O investimento é muito importante e as casas de aposta estão vindo com muito apetite Leila Pereira.

Não vejo problema em contratar ou admitir um relacionamento com alguém desse segmento, mas preciso olhar tudo no entorno. Não é só dinheiro. Eu, pessoalmente, dentro do que eu estudo, o assunto das apostas vejo como um problema grave que não tem o tratamento adequado Savério Orlandi

Reforços de peso para o Super Mundial

Não vai ter [contratação de uma grande figura]. Para mim, as grandes figuras do Palmeiras estão conosco, é esse nosso elenco que é muito competitivo, que está conosco há algum tempo, muito vitorioso, é óbvio que estamos com o planejamento de contratações para o ano que vem, mas nada bombástico, o Palmeiras não trabalha assim. Eu não acredito que um atleta resolva a questão de conquista de títulos. O futebol é coletivo. A nossa grande estrela é o nosso elenco. Por isso que eu não gosto de endeusar absolutamente ninguém. Se você endeusa um, os outros falam, então tá bonitão, vai lá e joga sozinho. Isso não existe no futebol. Você tem que ter bons jogadores, com vontade, é o que nós temos aqui. Nós não desistimos nunca, com vontade de vencer cada vez mais. É esse perfil de jogador que nós queremos aqui no Palmeiras Leila Pereira

Temos que dar ao Abel o time que ele quer para poder vencer o Mundial. Pode até ser o time que ele tem hoje. Então, se eu for eleito, tenho que conversar e entender o time que ele quer. O que eu posso prometer é: vou dar a ele o time que quiser para disputar o Super Mundial. Talvez coisa que a própria presidente não conseguiu fazer nos últimos três anos. Atender o nosso treinador Savério Orlandi

Sequência de Abel Ferreira e comissão

O meu grande desejo seria que o Abel ficasse caso eu seja reeleita. Eu fico até 2027, se eu for reeleita. Eu gostaria muito que o nosso treinador e toda a sua comissão técnica ficassem conosco até o final de 2027. Isso seria histórico. Se você fazer uma comparação desse período que o Abel está conosco, em comparação aos outros clubes, a quantidade de treinadores que os outros clubes tiveram é uma coisa impressionante. É um trabalho muito robusto que nós temos aqui e eu gostaria muito de passar, imagina que coisa linda, passar os dois mandatos com o mesmo treinador, que sem dúvida nenhuma é o maior treinador da história do Palmeiras Leila Pereira

Nós vamos manter a comissão técnica e os executivos da base e profissional. Não há razão para mudança. O Palmeiras alcançou um padrão de excelência na base e no principal, num processo de uma década, com o Allianz Parque, Paulo Nobre, Maurício Galiotte e dos executivos todos Savério Orlandi

Palmeiras e Crefisa

Eu vi uma entrevista do candidato de oposição e ele diz que o Palmeiras é um CNPJ das minhas empresas. E eu acho uma coisa muito interessante, eu vejo isso até como um elogio. Porque eu sempre falei que o Palmeiras é administrado profissionalmente, como uma empresa. E até o meu adversário concorda com isso. Exatamente, eu administro o Palmeiras profissionalmente, como se fosse uma empresa. Mas todos sabem que o Palmeiras não me pertence. O Palmeiras não tem dono. E vou te falar mais. Ele diz que eu trato o Palmeiras como se fosse uma empresa minha. E a maior prova de que o Palmeiras não é meu. Se fosse meu, a primeira pessoa que eu demitiria era ele. Por incapacidade. Por quê? Ele diz que está há 23 anos no Conselho Deliberativo. O que de concreto esse candidato fez para o Palmeiras? Absolutamente nada. Nada Leila Pereira

O que hoje move a oposição é a retomada. Não é exagero, é o resgate do Palmeiras. O Palmeiras é uma instituição centenária, fez 110 anos outro dia, inclusive na festa em que foram comemorados esses 110 anos, nós tivemos ali uma menção a um período de basicamente três anos, o próprio vídeo que passou lá só mostrava conquistas dos últimos três anos, o que é algo que não podemos admitir. A gente vê o clube hoje numa condição como se fosse um CNPJ dentro de uma holding patrimonial que é a Crefipar. Então, a Crefipar tem uma instituição financeira, que é a Crefisa, uma instituição de ensino, uma empresa de táxi aéreo, que é a Placar, uma concessão pública, que é o estádio de Barueri, e tem um clube de futebol. É disso que nós queremos resgatar [o Palmeiras] Savério Orlandi

Relação com a Mancha Verde

Eles entenderam que eles poderiam administrar o Palmeiras junto comigo. Aí não é possível. Eu não posso deixar que uma parte da torcida do Palmeiras diga: 'Ó, esse tem que ficar, esse tem que sair'. Não é assim. Aí eu conversei com eles. E aí começou, eles não entendiam, e aí eu resolvi: 'Então chega, vocês ficam para lá, torcedor tem que torcer'. Administradora do Palmeiras sou eu, eu fui eleita Leila Pereira

Torcida organizada tem uma relação com o clube. Vamos nos relacionar, mas isso não significa dar ingressos, benefícios, favores. Há coisas que eu não acredito como organizadas falarem com jogadores e discutirem com eles. Ela deve falar com a direção e é isso que pensamos. Vamos reconhecer a torcida organizada com um ator geral. Teve o caso de polícia que é grave e que o Estado vai resolver. Se houver algum tipo de invasão em CT, problema no aeroporto ou algo do tipo, acaba o diálogo. Savério Orlandi

Atual gestão

Uma nota é difícil isso [para a minha gestão]. Mas uma nota para minha dedicação ao clube, nota 10. Às vezes as pessoas falam: "ah, mas é que falsa modéstia e tal". É gostar do próprio trabalho. Eu me dedico 24 horas ao Palmeiras. A nossa gestão conquistou 32 títulos de competições da Federação Paulista, CBF e Comebol. A minha gestão, em dois anos e meio, conquistou sete títulos profissionais. Qual o presidente anterior? conquistou esse número de títulos? Não é que eu sou prepotente. É a verdade E é isso que nós queremos continuar, com essa campanha linda. é tratando Palmeiras como ele merece, com austeridade, seriedade, que aqui pilantra não tem vez, tá? Não tem, não existe, eu não deixo. Eu costumo dizer que o futebol não vai tirar a minha credibilidade. Pelo contrário, o Palmeiras está dando credibilidade pro futebol brasileiro Leila Pereira

Dificuldade muito grande [enfrentar Leila]. Ela é centralizadora, não promove o debate. Não admite em hipótese nenhuma a crítica. O Palmeiras nunca foi assim. Um patrulhamento enorme, sobretudo em cima de seus apoiadores, que passam a ser constrangidos por ser amigo de alguém da oposição. A dificuldade está nessa construção. Savério Orlandi.

Se Leila deixar o Palmeiras, o clube volta para a Série B?

Eu nunca falei isso. O que eu disse é o seguinte, que essa linha do Maurício Gagliotti, da presidente Leila Pereira, essa linha de valorizar os nossos profissionais, não deixar que a política atue dentro do futebol, essa forma transparente que nós temos, com austeridade, não fazer loucuras, essa é a linha de sucesso do Palmeiras. Se você perder essa linha, o Palmeiras volta o que era até 2014. Foi isso que eu falei. Nós não podemos perder essa linha de trabalho. Nós temos que continuar tratando o Palmeiras como se fosse uma empresa, que as pessoas também me criticam, não é? Que não é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa com certas peculiaridades, que eu tenho torcedor. Eu mexo com essa paixão, mas o que eu tenho que entregar para o torcedor são vitórias, são títulos. É isso que o torcedor quer. Porque também o torcedor, se eu quebrar o clube, mas ganhar o título, o próximo título, o torcedor vai bater palma, vai adorar, mas ele vai sofrer daqui a alguns anos. Mas isso eu não vou fazer, que a gente vai continuar conquistando títulos de uma forma responsável. Foi isso que eu quis dizer. Leila Pereira.

Eu não concordo em hipótese alguma [com a frase que Leila disse]. O Palmeiras tem uma reconstrução, um caminho que independentemente da Leila ou Savério vai por si só e qualquer pessoas que for não vai se distanciar desse caminho. O futebol funciona dessa maneira. Não é dela esse processe, vem de uma construção. Isso não vai acontecer se ela sair. Se ela sair, o Palmeiras vai se reencontrar até melhor com a saída dela. Não é loucura ela falar disso. Savério Orlandi.

