Autor de gol, Fabinho celebra vitória e liderança do Al-Ittihad no Saudita

Neste domingo, o Al-Ittihad recebeu o Al-Fateh, no Prince Abdullah al-Faisal Stadium, e venceu por 2 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro Fabinho, autor do primeiro gol da equipe na partida, celebrou o resultado e, sobretudo, a liderança da competição.

"Vitória importante, a gente precisava ganhar depois da derrota do Al-Hilal, aproveitamos essa oportunidade. Agora, é ver se conseguimos ganhar esses próximos dois jogos para pegar esse um mês sem jogo na liderança", disse Fabinho, capitão do Al-Ittihad com a lesão de Karin Benzema.

O meio-campista brasileiro abriu o caminho da vitória aos 13 minutos do segundo tempo, ao fazer o gol de pé direito, após passe de Mitaj pela esquerda. Aouar fez o segundo gol aos 44 minutos para fechar a conta do confronto.

Com a vitória, o Al-Ittihad chegou aos 30 pontos, em 11 rodadas e assumiu a liderança na Liga Saudita. Nesta rodada, o Al-Hilal perdeu para o Al-Khaleej por 3 a 2 e ficou com 28 pontos.

Fabinho que foi capitão na partida, marcou seu segundo gol na atual competição. Ele foi titular nos 11 jogos da Liga Saudita. O meio-campista chegou ao Al-Ittihad na temporada passada e já completou 40 jogos no clube de Jeddah. Marcou três gols e distribuiu quatro assistências.