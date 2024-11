Augusto defende permanência de Fred Luz no Corinthians e revela ter se emocionado com apoio dos jogadores

O presidente Augusto Melo, que vai passar por uma votação de impeachment na próxima quinta-feira, defendeu a permanência de Fred Luz no Corinthians em 2025. Além disso, o mandatário revelou ter se emocionado com o apoio público dos jogadores do elenco em meio à possibilidade de seu afastamento temporário do cargo.

Fred Luz foi anunciado como CEO do Corinthians, mas atua como consultor que representa a Alvarez & Marsal. O profissional é alvo de questionamentos por parte de conselheiros, mas segue prestigiado por Augusto.

"Eu que contratei Fred Luz, analisei, conversei. Foi aprovado por nós, contratamos para fazer consultoria, espero que ele continue, vai ficar no que depender de mim. Ninguém vai colocar faca no meu pescoço e dizer o que tenho que fazer. Eu vou profissionalizar o Corinthians. Eram 11 meses de direito de imagem, salário atrasado... Comemoramos todo mês que fazemos pagamento, porque não era assim. Se todos os corintianos ajudarem, vamos sair dessa situação de forma muito mais rápida. Estamos fazendo bons contratos, isso que queremos para o clube", disse Augusto em contato com a imprensa após a vitória do Corinthians sobre o Vasco, neste domingo.

Em relação ao apoio dos atletas, Augusto disse que foi surpreendido e revelou ter se emocionado com o gesto. Na noite de sábado, diversos jogadores do elenco publicaram uma nota oficial defendendo o presidente.

"Estava na minha casa, depois de uma semana complicada... Quando vi, liguei para minha assessora, ela disse que não sabia que estava programado. Cheguei no CT,me pegaram de surpresa, eles se reuniram depois do treino e falaram que se colocariam a nosso favor. Falei agora na roda pós-jogo, foi uma grande surpresa, elogiei eles, eles já entraram para a história, foi uma segunda democracia, e o Corinthians precisa disso. Até me emocionei. Somos uma família, todos estão felizes aqui. Tudo em dia, com profissionalismo. Foi uma surpresa maravilhosa. Espero que esses órgãos também entendam o que é o Corinthians", complementou.

Em relação à votação de seu impeachment no Conselho Deliberativo, Augusto voltou a se defender, alegando que se tivesse feito algo errado, ele mesmo entregaria o cargo. O mandatário foi surpreendido com a convocação da reunião por parte de Romeu Tuma Júnior, mandatário do CD.

"Com certeza (pegou surpresa). Mesmo porque tivemos o parecer da Comissão de Ética, que é quem comanda esse departamento. Ali houve a análise de suspensão até o término do processo. Se a gente devesse alguma coisa, já teriam visto, e se devesse eu era o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito coisa errada, teria sido demitido. O Corinthians é isso, política o tempo todo. Mas pode ter certeza, não vai ter golpe, não existe isso. A gente está reestruturando o clube. Levou um tempo? Sim, não é fácil. Estamos reformulando, isso leva tempo. Tivemos erros no início. Nós ganhamos a eleição e nós temos que administrar o Corinthians", finalizou.